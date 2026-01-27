हरियाणा के 10 जिलों बारिश और ओलावृष्टि, चंडीगढ़ में भी ओले गिरे, तापमान में आई गिरावट
Rain And Hailstorm In Haryana: मंगलवार को हरियाणा के 10 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई. जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
Published : January 27, 2026 at 8:23 PM IST
चंडीगढ़: मंगलवार को हरियाणा के 10 जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई. अंबाला, करनाल, पानीपत, रोहतक, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, नारनौल, यमुनानगर और झज्जर शामिल हैं. रोहतक, भिवानी, हिसार और यमुनानगर में तो इतनी ओलावृष्टि हुई की बर्फ की सफेद चादर बिछ गई. ओलावृष्टि से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है. बारिश और ओलावृष्टि की वजह से हरियाणा के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.
जींद में दिन भर हुई बारिश: जींद में दिनभर आकाश में बादल छाए रहे. पूरा दिन रुक-रुक कर बारिश हुई. जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई. मंगलवार को जींद का अधिकतम तापमान 17 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम में आद्रता 92 प्रतिशत तथा हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को आकाश में बादल रहने की उम्मीद है. इसके अलावा बूंदाबांदी की अलर्ट है.
ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान: जींद के कुछ गांवों में ओलावृष्टि भी हुई है. जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हुआ है. गनीमत रही कि ओलावृष्टि ज्यादा देर तक नहीं हुई. जिसके चलते फसलों को नुकसान कम हुआ है. किसानों का कहना है कि बारिश तो फसलों के लिए फायदेमंद है. अगर ऐसे हालात में ओलावृष्टि होती है, तो उनकी फसलें चौपट हो जाएंगी. अभी तक तो मौसम साथ दे रहा था. फसलों को ग्रोथ तथा फुटाव अच्छा मिल रहा है.
हिसार में बारिश से मौसम हुआ सुहावना: मंगलवार को हिसार में भी रुक-रुक कर बारिश हुई. जिससे मौसम सुहावना हो गया. बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई. जिससे लोगों को परेशानी हुई. किसानों के मुताबिक रुक-रुक कर हो रही बारिश फसलों के लिए अच्छी है.
अंबाला में बारिश से तापमान गिरा: मंगलवार को भी अंबाला में अचानक मौसम बदल गया, तेज हवाओं के साथ दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई. जिसके चलते अंबाला का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. तेज हवाओं और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की खड़ी फसल जमीन पर गिर गई. जिससे किसान चिंतित दिखाई दिए. वहीं मौसम विभाग कल यानी 28 जनवरी को भी बारिश की संभावना जताई है.
चंडीगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि: मंगलवार को चंडीगढ़ में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई. जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हुई. बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हरियाणा में बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है. पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से हरियाणा में बारिश की स्थिति बनी हुई है.
