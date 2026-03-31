हरियाणा में बारिश के साथ ओले गिरे, गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट
मंगलवार को अचानक से हरियाणा के करीब 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई. जिसके चलते गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है.
Published : March 31, 2026 at 5:01 PM IST
रेवाड़ी/हिसार: मंगलवार दोपहर को अचानक से हरियाणा में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई. रेवाड़ी में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ. सुबह की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई थी. जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन दोपहर होते ही आसमान में बादल छा गए और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई. खासकर बावल क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली. जिसके कारण किसानों की चिंता बढ़ गई.
हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि: हिसार में भी बारिश और ओलावृष्टि हुई. किसानों का कहना है कि ओले गिरने से गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है. मौसम वैज्ञानिक चंद्र मोहन के अनुसार एक अप्रैल को बादल छाए रहेंगे और दो अप्रैल को गरज के साथ बारिश हो सकती है और तीन अप्रैल को हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में पहाड़ों पर चार अप्रैल को बर्फबारी हो सकती है. 5 अप्रैल को भी बारिश की संभावना है.
मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने हरियाणा के नूंह, पलवल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, सिरसा में बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी जारी है. इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.
तात्कालिक पूर्वानुमान हरियाणा :31/03/2026 15:19:3) नूह, पलवल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, सिरसा, में मेघगर्जन / आकाशीय बिजली / अचानक तेज हवाएं/ आंधी(50-60 KMPH) के साथ ओलावृष्टि की संभावना pic.twitter.com/1mOrW5Zidz— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) March 31, 2026
बारिश के चलते गर्मी से राहत: मौसम में आए इस बदलाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया. जिले के तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई. दिनभर की गर्मी के बाद अचानक आई इस ठंडक ने लोगों को राहत दी, लेकिन साथ ही मौसम के इस उतार-चढ़ाव ने जनजीवन को भी प्रभावित किया.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 31-03-2026 pic.twitter.com/OzEvqBzQkF— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) March 31, 2026
पश्चिमी विक्षोभ सक्रीय होने से बारिश: मौसम विभाग के अनुसार, ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हुआ है. विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले कुछ घंटों तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है.
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