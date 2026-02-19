ETV Bharat / state

पश्चिमी विक्षोभ से जयपुर के शाहपुरा में हुई सबसे ज्यादा बारिश, जानें तापमान में आया कितना फर्क

तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें, तो राज्य में अधिकतम तापमान पश्चिमी क्षेत्र के बाड़मेर और फलौदी में 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा, वहीं न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान के अलवर और फतेहपुर में 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. इसके अलावा डूंगरपुर में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पहाड़ी पर्यटन स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री तक गिर गया.

जयपुर : राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिला, जहां कई इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई और कुछ स्थानों पर कोहरे की स्थिति भी बनी रही. मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूर्वी हिस्सों में वर्षा की गतिविधि अधिक सक्रिय रही, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई. राज्य में सर्वाधिक वर्षा शाहपुरा में 22 मिमी रिकॉर्ड की गई, जबकि कई अन्य स्थानों पर 1 से 2 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज हुई.

शाहपुरा में सर्वाधिक वर्षा : पिछले 24 घंटों में अजमेर, कोटा सहित कई जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना तो हुआ, लेकिन ठंडक भी बढ़ गई. सर्वाधिक बारिश शाहपुरा (जयपुर) में 22.0 मिलीमीटर दर्ज की गई. मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी है कि बदलते मौसम को देखते हुए सावधानी बरतें, क्योंकि तापमान में उतार-चढ़ाव अभी कुछ दिन जारी रह सकता है.

राज्य में बुधवार को बारिश के आंकड़ों की बात करें, तो राज्य के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि एक–दो स्थानों पर कोहरा भी देखा गया. वर्षा के आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में शाहपुरा, भैंसरोड़गढ़, सांगोद और सीकर में 2 सेमी बारिश हुई, जबकि चिड़ावा, देवगढ़, बस्सी, चौमूं, बोनली, उदयपुरवाटी, शाहाबाद, अलवर, फागी, जमवारामगढ़, आमेर, खेतड़ी, अटरू, थानागाजी, बसवा, पिरावा, सांगानेर तहसील, दौसा, सीकर तहसील, अलवर एरोड्रम, जयपुर एयरपोर्ट, असनावर और कोटकासिम सहित कई स्थानों पर 1 सेमी वर्षा दर्ज की गई. कुछ जगह 1 सेमी से कम बारिश हुई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के भादरा में 1 सेमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर हल्की बारिश हुई.

हल्का पड़ा पश्चिमी विक्षोभ का असर : मौसम केंद्र के अनुसार हाल के दिनों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अब कम होने लगा है. बुधवार को बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण दिन के तापमान में करीब 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई और ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई. हालांकि विभाग का अनुमान है कि अब आसमान धीरे-धीरे साफ होगा और धूप निकलने के साथ तापमान में फिर से बढ़ोतरी शुरू होगी. फिर भी पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में आज भी बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.