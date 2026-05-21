हिमाचल में हीट वेव से मिलेगी राहत! 22-23 मई को आसमान से गिरेंगी ठंडी फुहारें, बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट
हिमाचल प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग ने 22 और 23 मई को बारिश-ओलावृष्टि का लेकर अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 7:48 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 7:53 PM IST
शिमला: इन दिनों उत्तर से दक्षिण भारत तक आसमान से आग बरस रही है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के कई जिले इन दिनों हीट वेव की चपेट में है. पहाड़ तपने से मैदानी इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है. प्रदेश का अधिकतम 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका. ऐसे में 22 और 23 मई हिमाचल वासियों के लिए राहत लेकर आने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार को कई क्षेत्रों में बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी. जिससे लोगों का तपती गर्मी से राहत मिलेगी.
अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार
हिमाचल में आलम ये है कि मैदानी इलाकों के बाद अब पहाड़ भी तपने लगे है. ऊना में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है. शिमला में भी दिन के समय लोग गर्मी से हाल बेहाल है. रिज पर लोग धुप से बचने के लिए छाता लेकर निकल रहे है. शिमला में तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. लोगों का दिन के समय घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. निचले क्षेत्रो में तो लू चल रही है.
इन जिलों में लू का अलर्ट
21 मई को ऊना, कांगड़ा, शिमला और सोलन में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, आगामी दो दिन गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 22 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
बारिश और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के निदेशक शोबित कटयाल ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश में तापमान में काफी वृद्धि दर्ज की जा रही है. लेकिन 21 मई की रात से चंबा, कांगड़ा सहित कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है. आज कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन 22 मई को पूरे प्रदेश में आसमान में बादल छाए रहेंगे. मध्यवर्ती ओर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. बारिश और ओलावृष्टि होने से तापमान में भी कमी आएगी'.
शिमला में टूट सकता है रिकॉर्ड
शिमला में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5.5 डिग्री ज्यादा है. मौसम विभाग के मुताबिक शिमला में अब तक अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक ही रिकॉर्ड हुआ है. वहीं, इस बार ये रिकॉर्ड भी टूट सकता है. आने वाले दिनों में मौसम साफ रहता है तो तापमान में ओर वृद्धि की उम्मीद है. वहीं, मनाली में अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा है. जबकि कल्पा का तापमान 25.5 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक है. केलंग में 21.3 और ताबो में 23.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.
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