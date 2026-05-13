चूरू: भीषण गर्मी के बीच सरदारशहर में तेज बारिश, चने के आकार के ओले गिरे
चूरू के सरदारशहर में भीषण गर्मी के बीच अचानक मूसलाधार बारिश और चने के आकार के ओले गिरे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली.
Published : May 13, 2026 at 6:48 PM IST
चूरू: जिले के सरदारशहर सहित आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली. दिन भर 45 डिग्री के आसपास पहुंचे तापमान और तेज गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर रखा था. बाजार और सड़कें दोपहर में सुनसान पड़ी रहीं। लोग घरों में दुबके रहे. शाम होते-होते काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई.
स्थानीय निवासी कुंभाराम ने बताया कि भीषण गर्मी के बाद सरदारशहर में तेज बारिश के साथ कई जगहों पर चने के आकार के ओले गिरे. ओलों से धरती सफेद चादर की तरह ढक गई. खेतों, सड़कों और छतों पर सफेदी छा गई. इस अचानक मौसम परिवर्तन ने भीषण गर्मी और लू से परेशान जनजीवन को बड़ी राहत दी. ठंडी हवाएं चलने से वातावरण सुहावना हो गया. लोग घरों की छतों, गलियों और सड़कों पर निकल आए. बच्चे और युवा खुलकर बारिश का आनंद लेते नजर आए. किसानों के चेहरों पर भी राहत दिखी, क्योंकि लंबे समय से सूखे जैसी स्थिति बनी हुई थी.
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लोगों को गर्मी से मिली राहत: बारिश के बाद जिले के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में भी मौसम में बदलाव बना रह सकता है. इस बारिश से फसलों को नुकसान न हो, यही स्थानीय किसानों की चिंता है. हालांकि, कुल मिलाकर इस अचानक हुई बारिश-ओलों ने गर्मी की मार झेल रहे चूरूवासियों को ठंडक और राहत दोनों ही दी है.