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अजमेर में तेज अंधड़ और बारिश, बहरोड़ में गिरे ओले, ब्यावर में पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त

नर्सिंग कॉलेज शिलान्यास कार्यक्रम में उड़े तंबू: चंद्रवरदाई नगर में नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम पर अंधड़ और बारिश ने पानी फेर दिया. तेज अंधड़ के कारण तंबू उड़ गए. कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा. जिले में नसीराबाद के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर ओले भी गिरे. इसके अलावा किशनगढ़, अराई, पुष्कर, सरवाड़, भिनाय, केकड़ी में भी बारिश हुई. वहीं ब्यावर में भी तेज अंधड़ और बारिश होने से कई जगह पेड़ गिरने की जानकारी सामने आई.

अजमेर में मौसम के अचानक करवट लेने से तेज अंधड़ के साथ मूसलधार बारिश हुई. अचानक मौसम में हुए बदलाव से तापमान गिरकर 22 डिग्री पर आ गया. सुबह से ही अजमेर में बादल छाए हुए थे. करीब सवा चार बजे तेज हवा के साथ तेज बारिश ने 25 मिनट तक जनजीवन को प्रभावित कर दिया. वहीं तेज हवा के कारण शहर में जगह-जगह लगे कई बैनर और पोस्टर फट गए. हवा और बारिश इतनी तेज थी कि बचने के लिए लोग छाया और आड़ लेने के लिए जतन करते नजर आए. शहर में कई कुछ जगह पर पोल और बिजली के पोल गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं. बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भी भर गया. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन तापमान में गिरावट रहेगी. वहीं बारिश भी हो सकती है.

अजमेर/बहरोड़/जयपुर: शुक्रवार शाम को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज अंधड़ के साथ जोरदार बारिश हुई. कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई. अचानक मौसम की इस करवट से तापमान में गिरावट दर्ज की गई. जयपुर में बारिश के चलते जहां सड़कें लबालब हो गई. वहीं, अजमेर के नीचले इलाकों में पानी भर गया. कोटपूतली बहरोड़ में तेज बारिश के चलते फसलें नष्ट होने की जानकारी सामने आई है.

कोटपूतली बहरोड़ में फसलों को नुकसान: जिले के मांडण क्षेत्र में बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे. ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया. किसानों के मुताबिक गेहूं की तैयार फसल ओलों की मार से बुरी तरह बिछ गई. इसके अलावा सरसों और चने की फसल को भी नुकसान हुआ है. किसान रामकिशोर का कहना है कि पिछले 10 दिनों में यह दूसरी बार है जब जिले में ओलावृष्टि हुई है. इससे पहले भी कई गांवों में ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा था. लगातार हो रही इस प्राकृतिक मार से किसान आर्थिक रूप से टूटते नजर आ रहे हैं. जिन किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, उनकी चिंता और भी बढ़ गई है.

बहरोड़ में बारिश का नजारा (ETV Bharat Behror)

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तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़-पौधे भी गिरने की खबरें सामने आई हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे करवाकर नुकसान का आंकलन करने की मांग की है. किसानों का कहना है कि अगर जल्द मुआवजा नहीं मिला, तो उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी. कई किसानों ने सरकार से राहत पैकेज देने की अपील की है, ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर सकें. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही टीमों को भेजकर फसल नुकसान का सर्वे कराया जाएगा. इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर किसानों को राहत दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

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राजधानी जयपुर में तेज अंधड़ के साथ अचानक जोरदार बारिश हुई. कई इलाकों में ओले गिरे. मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई. अंधड़ और बारिश का दौर करीब 20–25 मिनट चला, लेकिन इससे सड़कों पर पानी भर गया और कई जगह यातायात प्रभावित होता नजर आया. अंधड़ के दौरान लोग छिपने की जगह तलाशते नजर आए.

तेज बारिश के बाद रवाना हुई हनुमंत शोभायात्रा: जयपुर में तेज बारिश और आंधी के बावजूद हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के निकल जाने वाली शोभायात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ. हनुमंत शोभायात्रा समिति की ओर से आयोजित 40वीं भव्य शोभायात्रा शुक्रवार को शाही ठाठ-बाट के साथ रवाना हुई. रामलीला मैदान से शुरू हुई इस शोभायात्रा के मुख्य रथ में जयपुर स्थापना काल का करीब 100 वर्ष पुराना स्वर्ण मंडित हनुमान जी का चित्र विराजमान किया गया. इसके साथ ही 35 से ज्यादा रथों पर सजी इलेक्ट्रॉनिक और पारंपरिक झांकियां श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही.

हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा में एक आकर्षक झांकी (ETV Bharat Jaipur)

चांदपोल हनुमान मंदिर पर हुआ समापन: शोभायात्रा में 12 फीट ऊंचे काले हनुमान, उड़ते हुए हनुमान, भगवान राम की ओर से शिवजी का जलाभिषेक करते दृश्य और हनुमानजी की ओर से शिव पूजन जैसी झांकियां विशेष आकर्षण रहीं. शोभायात्रा का त्रिपोलिया गेट पर जयपुर के पूर्व राजपरिवार की ओर से पारंपरिक स्वागत किया गया, जबकि यात्रा का समापन चांदपोल स्थित हनुमान मंदिर पर हुआ. यात्रा मार्ग में 40 से ज्यादा स्थानों पर सिख और मुस्लिम सहित विभिन्न समाजों-संगठनों ने पुष्प वर्षा और स्वागत कर समरसता की मिसाल पेश की. शोभायात्रा में सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, बालमुकुंद आचार्य, गोपाल शर्मा, विधायक प्रत्याशी रहे रवि नैय्यर, चंद्र मनोहर बटवाड़ा और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी मौजूद रहे.