दिल्ली-एनसीआर में फिर पलटेगा मौसम, तीन दिन झमाझम बारिश के आसार; जानें आज का मौसम

दिल्ली एनसीआर में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है. वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजधानी में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी.

दिल्ली में बारिश, ठंड का दौर जारी
दिल्ली में बारिश, ठंड का दौर जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 30, 2026 at 9:12 AM IST

Updated : January 30, 2026 at 9:34 AM IST

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है और लोगों को एक बार फिर से घर में दुबकने को मजबूर कर दिया है. इधर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजधानी में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट आएगी और शनिवार से बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. आज भी सुबह से आसमान में बादल छाए हैं.

न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजधानी में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट आएगी और शनिवार से बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. आज भी सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं. आज शुक्रवार को सुबह हल्की से मध्यम कोहरा रहने की उम्मीद है, जबकि दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे. हालांकि, बीच-बीच में धूप निकल सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

दिल्ली में बारिश, ठंड का दौर जारी, मौसम विभाग ने शनिवार को तूफान की दी चेतावनी (ETV Bharat)

बारिश के बाद पॉल्यूशन के स्तर में आयी कमी

राजधानी दिल्ली में 28 जनवरी को हुए बारिश के बाद जहां ठंड बढ़ी है वहीं कई जगह पर कोहरा भी देखा जा रहा है और वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार भी देखा जा रहा. जहां बारिश से पहले दिल्ली में पॉल्यूशन से लोगों का बुरा हाल था वायु सूचकांक 400 के पार पहुंच गया था तो वहीं बारिश के बाद पॉल्यूशन के स्तर में भी गिरावट देखी गई. आज शुक्रवार को सुबह से ही तुगलकाबाद मेहरौली बदरपुर रोड पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवाएं चल रही है जिससे ठंड और बढ़ गई है.

शनिवार से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा एक्टिव

शनिवार से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है इससे शनिवार रात में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. वहीं रविवार दिन में बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 234 अंक बना हुआ है जबकि राजधानी दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 248 गुरुग्राम में 254 गाजियाबाद में 258 ग्रेटर नोएडा में 242 नोएडा में 234 अंक बना हुआ है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है

1 फरवरी को बारिश का अनुमान

अगर मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगर दिल्ली में 1 फरवरी को बारिश होता है तो दिल्ली में ठंड का स्तर और बढ़ेगा और 15 फरवरी के बाद ही दिल्ली में लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है वहीं अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री के करीब होता तो वही न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा. लेकिन इस दौरान दिल्ली में पॉल्यूशन से भी लोगों को राहत मिलेगा.

Last Updated : January 30, 2026 at 9:34 AM IST

संपादक की पसंद

