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झारखंड में थमा बारिश बादलों का दौर, अब शुरू होगा तापमान बढ़ने का सिलसिला, सरायकेला रहा सबसे ज्यादा गर्म

रांची: झारखंड में पिछले कई दिनों से जारी वज्रपात, ओलावृष्टि और बारिश का सिलसिला अब थम चुका है. रांची स्थित मौसम केंद्र के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अब मौसम साफ हो रहा है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है लेकिन 10 अप्रैल से तापमान के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने वाला है.

बढ़ने लगा है रांची का तापमान

पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री रहा. मौसम केंद्र के मुताबिक, 13 अप्रैल तक रांची का तापमान 36 डिग्री के ऊपर जा सकता है जबकि न्यूनतम तापमान भी 21 डिग्री तक पहुंच सकता है.

इन जिलों में 38 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान

इसी तरह पिछले 24 घंटे में जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. डाल्टनगंज में पारा 34.4 डिग्री तक पहुंचा, जबकि रात का तापमान 19.2 डिग्री रहा. बोकारो में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वही चाईबासा में अधिकतम 33.8 डिग्री और न्यूनतम 21.6 डिग्री दर्ज हुआ. लेकिन 13 अप्रैल तक जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज का 38 डिग्री और बोकारो का भी 38 डिग्री पहुंच सकता है.

इन जिलों में सबसे अधिक और सबसे कम तापमान रिकॉर्ड