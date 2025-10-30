ETV Bharat / state

पश्चिमी विक्षोभ के असर से 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, पारे में गिरावट से बढ़ी सर्दी

जयपुर में तापमान 5.7 डिग्री लुढ़का: जयपुर में बुधवार और गुरुवार को बादलों का डेरा रहा. सुबह सड़कों पर हल्की धुंध छाई और दिनभर रुक-रुककर बूंदाबांदी होती रही. दोपहिया वाहन सवारों को गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलना पड़ा, जबकि स्कूली बच्चे सर्दियों की यूनिफॉर्म में सुबह-सुबह घरों से रवाना हुए. धुंध के कारण वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ीं. बुधवार को जयपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 5.7 डिग्री नीचे 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, बारिश की वजह से दिन का पारा लगातार गिर रहा है. पिछले चार दिनों में तापमान में लगभग 9 डिग्री तक की कमी आई है.

जयपुर: राजस्थान में मौसम फिर से सक्रिय हो चुका है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की वजह से राज्य के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है. राजधानी जयपुर में लगातार चौथे दिन आसमान पर बादल छाए रहे. सुबह से ही हल्की फुहारें और ठंडी हवाएं चलने से मौसम ठिठुरन भरा हो गया. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दो दिनों तक दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है.

दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में सिस्टम सक्रिय: मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि फिलहाल दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. हालांकि, भारी बारिश की गतिविधियां अब कम होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि उदयपुर, कोटा संभाग और निकटवर्ती जिलों में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुककर बारिश का दौर अगले 4-5 दिन तक चलेगा. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में 31 अक्टूबर से 3-4 दिन मौसम सूखा रहेगा.

14 से ज्यादा जिलों में बारिश की आशंका: मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर में गरज के साथ हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा नागौर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, सिरोही, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में अगले 24 घंटों में मौसम बदलेगा.

विंटर यूनिफॉर्म में निकले स्कूली बच्चे (ETV Bharat Jaipur)

तापमान में और कमी आने के आसार: विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में पारा और नीचे जाएगा. नवंबर के पहले हफ्ते में अधिकतम तापमान 7-8 डिग्री तक गिर सकता है. लोगों को सुबह-शाम ठंडी हवाओं से बचने की सलाह दी गई है. बारिश से कई क्षेत्रों में फसलों को जरूरी नमी मिली है, जिससे किसानों में राहत है. मगर हाड़ौती के बूंदी जिले में लगातार हल्की बारिश से खेतों में पानी जमा होने की स्थिति बन रही है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे तक राज्य के कई हिस्सों में मौसमी उथल-पुथल बनी रहेगी. पश्चिमी राजस्थान में जल्द ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और रात का तापमान गिरेगा.