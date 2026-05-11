WEATHER FORECAST; यूपी में कल कुछ जिलों में बूंदाबांदी संग रेन अलर्ट, इसके बाद फिर इंक्रीज़ होगा टेंपरेचर
प्रयागराज सबसे गर्म जिला तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा. बिजनौर का पारा सबसे कम 19 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 9:57 AM IST
लखनऊ: यूपी में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से पिछले 24 घंटे में मौसम ड्राई बना रहा. दिन में आसमान साफ रहा, तेज धूप निकली जिसके कारण प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई. वहीं तेज धूप निकालने से गर्मी बढ़ी है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार से कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी विक्षोंभ का असर कम होने की वजह से बारिश की तीव्रता और क्षेत्रफल कम रहेगा. इसके कारण तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.
मौसम लखनऊ का: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त हो गया है. प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने के कारण आगामी 24 घंटे तक प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा. वहीं प्रदेश के उत्तरी भाग में सम्भावित हल्की बारिश के बावजूद आगामी 1 सप्ताह के दौरान तापमान में 6-8°C की प्रभावी वृद्धि होने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश में लू चलने की संभावना नहीं है.
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