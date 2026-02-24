Rain In UP: झांसी और सोनभद्र में झमाझम बारिश, जानिए मौसम में क्यों आया यू टर्न
रामनगरी अयोध्या बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा ठंडी रही, न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. सोमवार को प्रदेश के झांसी और सोनभद्र जिले में अचानक बारिश हुई. वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में दिन के समय तेज धूप निकल रही है और सुबह-रात के समय हल्की ठंडक जारी है. यूपी में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम आइए जानते हैं.
झांसी सोनभद्र में झमाझम रेन: सोमवार को उत्तर प्रदेश के झांसी और सोनभद्र जिले में अचानक बारिश शुरू हो गई. सोनभद्र में 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं झांसी में बारिश ट्रेस की जा रही है, अचानक हुई बारिश से इन जिलों मे अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है.
लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में सुबह-रात के समय हल्की ठंडक पड़ेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
राजधानी लखनऊ में सोमवार को सुबह व रात के समय हल्की ठंडक पड़ने के साथ ही दिन में आसमान साफ रहा, तेज धूप खिली. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
अयोध्या सबसे सर्द: सोमवार को रामनगरी में सबसे अधिक ठंडक पड़ी. यहां न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. सबसे अधिकतम तापमान प्रयागराज जिले में 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. 26 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन उसका कोई खास असर मौसम पर नहीं पड़ेगा. 72 घंटे बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, वहीं न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.
वहीं मौसम विज्ञान विभाग और मेडिकल अफसर ने लोगों को सलाह दी है कि बदलते मौसम में अपना खास ध्यान रखें सुबह-शाम के समय गर्म कपड़े पहने. ऐसे मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वायरल फीवर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. दिन के समय पड़ने वाली गर्मी के कारण लोगों ने गर्म कपड़े रात के समय भी पहनना कम कर दिया, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही है.
