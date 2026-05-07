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बारिश का अलर्ट; यूपी के इन 20 जिलों में गरज चमक के साथ बरसेगी बदरा, 50 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं

20 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज रफ्तार हवा चलने का अलर्ट

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20 जिलों में बारिश का अलर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 11:19 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान राहत की बारिश हो रही है. जिसके चलते फिलहाल भीषण गर्मी से लोगों को निजाद मिलती दिख रही है. मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को भी यूपी के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया है. वहीं बुधवार से ही उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में कई स्थानों पर बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की घटनाएं भी हुईं. इस दौरान तेज हवाएं भी चल रही हैं.

बारिश के टॉप 10 जिले
सहारनपुर 21 मिमी, मुजफ्फरनगर 9.3, मेरठ 9.1, हमीरपुर 12.7, फिरोजाबाद 20.3, इटावा 8, एटा 13, बागपत 20, सोनभद्र 17.4, प्रयागराज 8.4, चित्रकूट 10 मिमी रिकॉर्ड की गई.

इन जिलों में चल सकती 50 किमी/घंटा से हवाएं

मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाएं 30 से 40 किलो/घंटा की रफ्तार से बढ़कर 50 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं. ये जिले में देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और आस पास के क्षेत्र.

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मौसम विभाग का पूर्वानुमान (Photo Credit; ETV Bharat)
इन जिलों में बिजली गिरने की आशंका
आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आस पास के क्षेत्र.

लखनऊ में झमाझम बारिश

राजधानी लखनऊ में गुरुवार सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश जारी है. कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया. सुबह के समय अनेक स्थान पर बादल छाए रहे. साथ ही साथ 15 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चल रही है. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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मौसम विभाग का पूर्वानुमान (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं लखनऊ में बुधवार को सुबह और शाम के समय तेज रफ्तार हवाएं चली. कुछ स्थानों पर बादलों की भी आवाजाही रही. दिन में आसमान साफ रहा तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की समान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है.

बांदा सबसे गर्म
बुधवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिलों में 16 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने लगा है. जिलके चलते प्रदेश के तराई क्षेत्र और पूर्वांचल के सटे जिलों में बिजली गिरने आशंका है. वहीं कहीं-कहीं हो रही वर्षा को छोड़कर प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ रहेगा. अधिकतम तापमान में 6°C तक की प्रभावी वृद्धि के बाद प्रदेश में हो रही वर्षा में उत्तरोत्तर कमी के साथ 08 अप्रैल के बाद मौसम शुष्क रहने के कारण आगामी 1 सप्ताह के दौरान तापमान में 5-7°C की और बढ़ोत्तरी होने की संभावना के बावजूद इस दौरान अभी प्रदेश में लू चलने की संभावना नहीं है.

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