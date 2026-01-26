ETV Bharat / state

यूपी में कल से दो दिन तक फिर Rain Alert, बिजनौर सबसे ठंडा, 24 जिलों में कोहरे की चेतावनीं

यूपी में बारिश की चेतावनी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने एक बार फिर से ठंडक बढ़ा दी है. दिन और रात के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है, जिससे ठंडक में इजाफा हुआ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है. वहीं 27 व 28 जनवरी को पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना है. इस दौरान न्यूनतम तापमान में फिर से 4-6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat) पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क रहा. प्रदेश के कुछ जिलों में सुबह-शाम के समय हल्का व कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा. सबसे कम न्यूनतम दृश्यता कुशीनगर जिले में 50 मीटर दर्ज की गई. घने कोहरे की संभावना इन जिलों में अधिक: बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास के इलाकों में.