यूपी में कल से दो दिन तक फिर Rain Alert, बिजनौर सबसे ठंडा, 24 जिलों में कोहरे की चेतावनीं
पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, कल से यूपी में फिर झमाझम बारिश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 10:54 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने एक बार फिर से ठंडक बढ़ा दी है. दिन और रात के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है, जिससे ठंडक में इजाफा हुआ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है. वहीं 27 व 28 जनवरी को पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना है. इस दौरान न्यूनतम तापमान में फिर से 4-6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी.
पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क रहा. प्रदेश के कुछ जिलों में सुबह-शाम के समय हल्का व कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा. सबसे कम न्यूनतम दृश्यता कुशीनगर जिले में 50 मीटर दर्ज की गई.
घने कोहरे की संभावना इन जिलों में अधिक: बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत एवं आसपास के इलाकों में.
लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में रविवार को सुबह से ही 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी-पश्चिमी शुष्क हवाएं चलती रहीं. जिनके प्रभाव से दिन के तापमान में शनिवार की अपेक्षा 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. शनिवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था वहीं रविवार को अधिकतम तापमान 22. 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को राजधानी लखनऊ में सुबह-शाम के समय कहीं-कहीं हल्का व घना कोहरा छाया रहेगा. तेज रफ्तार से उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी. अधिकतम तापमान 22 व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बिजनौर सबसे ठंडा: रविवार को उत्तर प्रदेश का बिजनौर सबसे ठंडा जिला रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सबसे अधिकतम तापमान बस्ती जिले में 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 व 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है तथा कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है. इस दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. वहीं 29 जनवरी से फिर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी.
यह भी पढ़ें: यूपी में RAIN: मेरठ में ऐतिहासिक सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में बिजली गिरने से आग लगी; आगरा, मेरठ, अलीगढ़ समेत 4 जिलों में रिमझिम बरसात