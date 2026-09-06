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दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दोनों मौसम बदला हुआ है. राजधानी दिल्ली में कल शनिवार को कई इलाकों में झमाझम तेज बारिश हुई जिसके बाद से तापमान में गिरावट देखी गई है. मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था. शनिवार को दिल्ली के कई इलाकों में तेज और जोरदार बारिश हुई. शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम और एक दिन पहले के मुकाबले 3.4 डिग्री कम था. अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.5 डिग्री कम और एक दिन पहले की तुलना में 7.5 डिग्री कम था.

रविवार को दिल्ली के कैसा रहेगा मौसम: मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. दिल्ली में आज कई जगहों पर सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए है. जिसके बाद गरज के साथ बिजली चमकने और तेज बारिश की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान लगभग 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान लगभग 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इसके बाद भी कमोवेश ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान है