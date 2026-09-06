ETV Bharat / state

दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है.

रविवार को भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान
रविवार को भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2026 at 7:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इन दोनों मौसम बदला हुआ है. राजधानी दिल्ली में कल शनिवार को कई इलाकों में झमाझम तेज बारिश हुई जिसके बाद से तापमान में गिरावट देखी गई है. मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था. शनिवार को दिल्ली के कई इलाकों में तेज और जोरदार बारिश हुई. शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम और एक दिन पहले के मुकाबले 3.4 डिग्री कम था. अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.5 डिग्री कम और एक दिन पहले की तुलना में 7.5 डिग्री कम था.

रविवार को दिल्ली के कैसा रहेगा मौसम: मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. दिल्ली में आज कई जगहों पर सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए है. जिसके बाद गरज के साथ बिजली चमकने और तेज बारिश की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान लगभग 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान लगभग 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इसके बाद भी कमोवेश ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान है

दिल्ली-एनसीआर में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक: केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 68, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 65, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 68 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें :

Delhi-NCR में बारिश बनी मुसीबत! जलभराव से लोगों का हाल बेहाल

दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित मथुरा रोड पर गिरा पेड़, टला बड़ा हादसा

TAGGED:

DELHI MAUSAM UPDATE
DELHI WEATHER UPDATE
DELHI RAIN ALERT
TODAY DELHI WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.