ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, AQI में भी सुधार, जाने कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली-NCR में शिमला जैसी सर्दी पड़ रही है. रात का तापमान गिरने लगा है. कोहरा, धुंध परेशान कर रहे हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 2, 2026 at 7:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान झमाझम बारिश के बाद मौसम काफी ठंडा हो गया है. सुबह के समय कोहरा भी आज देखने के लिए कई जगहों पर मिला. दिल्ली में फरवरी की शुरुआत पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ठंडी रही है.

मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.7 डिग्री ज़्यादा है. नमी का स्तर 100 से 54 प्रतिशत के बीच रहा. दिल्ली में पालम सबसे ठंडा इलाका रहा. वहां अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले साल यह 26.2 डिग्री सेल्सियस था. हालांकि, यह सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा है.

आज मौसम का हाल
मौसम विभाग ने सोमवार को हल्की से मध्यम धुंध का अनुमान लगाया है. दिन में आसमान में बादल छाए रहेंगे. सतह पर हवाएं 10 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी. अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव जारी रहेगा. 3 फरवरी से आसमान साफ होने की संभावना है, लेकिन 5 फरवरी की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रह सकते हैं. फरवरी के पहले हफ्ते में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे बढ़कर 24-25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे दिन थोड़े गर्म महसूस होंगे. सुबह की धुंध अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 151 अंक बना हुआ है. दिल्ली में बूंदाबांदी के बाद प्रदूषण में सुधार हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर शहर के फरीदाबाद में 202, गाजियाबाद में 212, गुरुग्राम में 198, ग्रेटर नोएडा में 185 नोएडा में 195 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में 200 से ऊपर 300 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार सख्त, 15 जनवरी तक लगेंगे 6 हाई-टेक एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशन

दक्षिण भारत राज्यों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात दित्वाह, IMD ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट

TAGGED:

DELHI MAUSAM
COLD WAVE IN DELHI NCR
YELLOW ALERT OF DENSE FOG
DELHI NCR
DELHI NCR WEATHER TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.