दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, AQI अभी भी 'बेहत खराब' स्थिति में, जानिए बाकी इलाकों का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 अंक बना हुआ है.

AQI अभी भी 'बेहत खराब' स्थिति में
AQI अभी भी 'बेहत खराब' स्थिति में (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 28, 2025 at 9:16 AM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है. मौसम विभाग में आज भी राजधानी दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है बारिश का आशंका जताई है. बात अगर प्रदूषण की करें तो केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में सुबह AQI 305 दर्ज किया गया जो 'बेहत खराब' श्रेणी में है. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है.

दिल्ली में कल सोमवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है, जबकि, रविवार की तुलना में अधिकतम तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है. यहां पर न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आ रही ताजा जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में बड़े बदलाव हुए हैं. इसके अलावा 28 अक्टूबर यानी आज दिन मंगलवार को भी सुबह के समय बादल छाए रहेंगे और दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश देखने को मिलेगी और दिनभर धूप न निकलने का भी पूर्वानुमान है. इसके साथ ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. वहीं, 30 अक्टूबर से लेकर दो नवंबर तक दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान एक बार फिर से बढ़ेगा. लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा. वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है.

दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों की स्थिति भी चिंताजनक है

राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक के305 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 293 गाजियाबाद में 288 ग्रेटर नोएडा में 273 नोएडा में 275 और गुरुग्राम में 268 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर 400 के बीच में बना हुआ है. जब भी कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

Alipur306.00
Anand Vihar321.00
Ashok Vihar336.00
Aya NagarInsufficient data available in last 24 hours.
Bawana336.00
Burari Crossing326.00
CRRI Mathura Road286.00
Chandni ChowkInsufficient data available in last 24 hours.
DTU184.00
Dr. Karni Singh Shooting Range302.00
Dwarka-Sector 8316.00
IGI Airport (T3)273.00
IHBAS, Dilshad Garden285.00
ITO, Delhi327.00
Jahangirpuri329.00
Jawaharlal Nehru Stadium323.00
Lodhi Road, Delhi 262.00
Lodhi Road, Delhi 304.00
Major Dhyan Chand National Stadium305.00
Mandir Marg308.00
Mundka324.00
NSIT Dwarka306.00
Najafgarh288.00
Narela303.00
Nehru Nagar327.00
North Campus307.00
Okhla Phase-2295.00
Patparganj318.00
Punjabi Bagh323.00
Pusa326.00
Pusa, Delhi - IMD300.00
R K Puram320.00
Rohini330.00
Shadipur281.00
Sirifort350.00
Sonia Vihar331.00
Sri Aurobindo Marg190.00
Vivek Vihar318.00
Wazirpur343.00

सोर्स- cpcb

