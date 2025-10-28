ETV Bharat / state

दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, AQI अभी भी 'बेहत खराब' स्थिति में, जानिए बाकी इलाकों का हाल

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है. मौसम विभाग में आज भी राजधानी दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है बारिश का आशंका जताई है. बात अगर प्रदूषण की करें तो केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में सुबह AQI 305 दर्ज किया गया जो 'बेहत खराब' श्रेणी में है. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है.

दिल्ली में कल सोमवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है, जबकि, रविवार की तुलना में अधिकतम तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है. यहां पर न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आ रही ताजा जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में बड़े बदलाव हुए हैं. इसके अलावा 28 अक्टूबर यानी आज दिन मंगलवार को भी सुबह के समय बादल छाए रहेंगे और दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश देखने को मिलेगी और दिनभर धूप न निकलने का भी पूर्वानुमान है. इसके साथ ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. वहीं, 30 अक्टूबर से लेकर दो नवंबर तक दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान एक बार फिर से बढ़ेगा. लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा. वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है.