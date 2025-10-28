दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, AQI अभी भी 'बेहत खराब' स्थिति में, जानिए बाकी इलाकों का हाल
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 अंक बना हुआ है.
Published : October 28, 2025 at 9:16 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है. मौसम विभाग में आज भी राजधानी दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है बारिश का आशंका जताई है. बात अगर प्रदूषण की करें तो केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में सुबह AQI 305 दर्ज किया गया जो 'बेहत खराब' श्रेणी में है. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है.
दिल्ली में कल सोमवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. यह सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है, जबकि, रविवार की तुलना में अधिकतम तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है. यहां पर न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.
#WATCH दिल्ली में आज सुबह वायु गुणवत्ता खराब बनी रही। वीडियो एम्स के आसपास का है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2025
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (AQI) के अनुसार, लोधी रोड के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 262 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में है। pic.twitter.com/h7eQkHT1Fr
भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आ रही ताजा जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में बड़े बदलाव हुए हैं. इसके अलावा 28 अक्टूबर यानी आज दिन मंगलवार को भी सुबह के समय बादल छाए रहेंगे और दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज हल्की बारिश देखने को मिलेगी और दिनभर धूप न निकलने का भी पूर्वानुमान है. इसके साथ ही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. वहीं, 30 अक्टूबर से लेकर दो नवंबर तक दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान एक बार फिर से बढ़ेगा. लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा. वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है.
दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों की स्थिति भी चिंताजनक है
राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक के305 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 293 गाजियाबाद में 288 ग्रेटर नोएडा में 273 नोएडा में 275 और गुरुग्राम में 268 अंक बना हुआ है.
राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर 400 के बीच में बना हुआ है. जब भी कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.
जानिए दिल्ली के सभी इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
|Alipur
|306.00
|Anand Vihar
|321.00
|Ashok Vihar
|336.00
|Aya Nagar
|Insufficient data available in last 24 hours.
|Bawana
|336.00
|Burari Crossing
|326.00
|CRRI Mathura Road
|286.00
|Chandni Chowk
|Insufficient data available in last 24 hours.
|DTU
|184.00
|Dr. Karni Singh Shooting Range
|302.00
|Dwarka-Sector 8
|316.00
|IGI Airport (T3)
|273.00
|IHBAS, Dilshad Garden
|285.00
|ITO, Delhi
|327.00
|Jahangirpuri
|329.00
|Jawaharlal Nehru Stadium
|323.00
|Lodhi Road, Delhi
|262.00
|Lodhi Road, Delhi
|304.00
|Major Dhyan Chand National Stadium
|305.00
|Mandir Marg
|308.00
|Mundka
|324.00
|NSIT Dwarka
|306.00
|Najafgarh
|288.00
|Narela
|303.00
|Nehru Nagar
|327.00
|North Campus
|307.00
|Okhla Phase-2
|295.00
|Patparganj
|318.00
|Punjabi Bagh
|323.00
|Pusa
|326.00
|Pusa, Delhi - IMD
|300.00
|R K Puram
|320.00
|Rohini
|330.00
|Shadipur
|281.00
|Sirifort
|350.00
|Sonia Vihar
|331.00
|Sri Aurobindo Marg
|190.00
|Vivek Vihar
|318.00
|Wazirpur
|343.00
सोर्स- cpcb
