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UP के 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट; इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, CM योगी ने जारी किया ये फरमान

प्रयागराज जिलाधिकारी के आदेश अनुसार, मौसम विभाग का रेड अलर्ट और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिले में कक्षा आठ तक के सभी स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे. जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

प्रयागराज जिलाधिकारी के आदेश अनुसार, मौसम विभाग का रेड अलर्ट और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिले में कक्षा आठ तक के सभी स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे. जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल : लखनऊ में खराब मौसम और भारी बारिश के चलते सभी उच्च शिक्षण संस्थान, तकनीकी कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, आईटीआई के साथ ही कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. जिलाधिकारी विशाख जी ने 25 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश में कहा है कि पिछले कुछ घंटों से जिले में खराब मौसम और कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. इसे देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में पढ़ाई स्थगित करने का फैसला लिया गया है.

रेड अलर्ट वाले जिलों में विशेष सतर्कता : लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में रेड अलर्ट को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और बदायूं समेत अन्य क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए अधिकारी सक्रिय रहेंगे.

वहीं इससे पहले राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

घर से बाहर नहीं निकलें : सभी से अपील की गई है कि आकाशीय बिजली एवं अतिवृष्टि के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. नदियों एवं जलाशयों में स्नान करने से बचें और विशेष सावधानी बरतें. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश वासियों के साथ खड़ी है.

सीएम योगी ने कहा है कि जीर्ण शीर्ण घरों, झोपड़ी में रह रहे लोगों को निकटतम राहत शरणालय में ले जाया जाए. प्रशासन को नदियों के जलस्तर, जलभराव और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रखने के लिए कहा है. आकाशीय बिजली एवं अतिवृष्टि से हुई क्षति का तत्काल आकलन कर प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

डीएम फील्ड में उतरें : मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सीएम योगी ने रेड अलर्ट और फ्लैश फ्लड की आशंका वाले जिलों में स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं. सीएम ने सभी संबंधित जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा है कि डीएम स्वयं फील्ड में उतरकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करें. इसके साथ ही जनमानस की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश में 27 सितंबर तक मौसम प्रभावित रहने की संभावना है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25 और 26 सितंबर को बहुत भारी बारिश और 27 सितंबर को भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 25 से 27 सितंबर तक भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है.

लखनऊ: मौसम विभाग ने शनिवार (26 सितंबर) को भारी बारिश की आशंका जताई है. 11 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है. जबकि कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है. अलर्ट को देखते हुए लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, हमीरपुर, आगरा, मथुरा, हरदोई, औरैया, मिर्जापुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं. अभिभावकों और छात्र-छात्राओं से भी अपील की है कि वे इस आदेश का ध्यान रखें. प्रशासन का कहना है कि खराब मौसम और भारी बारिश के बीच बच्चों को स्कूल बुलाने से उन्हें परेशानी हो सकती है. ऐसे में उनकी सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है.

वहीं गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गोरखपुर जिला प्रशासन ने 1 से 12 तक की सभी स्कूलों को आगामी 26 सितंबर तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है.

जिला प्रशासन की जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशो के क्रम में गोरखपुर में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर 26 सितंबर 2026 को जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है.



उक्त जानकारी देते जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार सिंह बताया है कि यह अवकाश राजकीय, परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई, मान्यता प्राप्त, अशासकीय सहायता प्राप्त, संस्कृत बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड के विद्यालयों पर लागू होगा.

आदेश में सभी प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित संस्था के प्रबंधक/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को जिम्मेदार माना जाएगा.

कानपुर देहात में भी स्कूल रहेंगे बंद : जिले में पिछले कई घंटों से हो रही लगातार बारिश के चलते जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शनिवार को सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है. जिला प्रशासन ने जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों निजी विद्यालयों सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसी बोर्ड तथा माध्यमिक में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया है.

जिलाधिकारी के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पांडे ने 26 सितंबर को जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों निजी विद्यालयों सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसी बोर्ड,तथा माध्यमिक में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी किया है.

हमीरपुर में कक्षा एक से आठ तक के स्कूल बंद : लगातार बारिश और मौसम खराब रहने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी अशोक कुमार के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकेश खरवार ने शनिवार 26 सितंबर को कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है. जिले के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय शनिवार को बंद रहेंगे.

बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में तैयारी : आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, अमेठी, फतेहपुर, कानपुर नगर, बांदा, कौशांबी और चित्रकूट के कुछ वाटरशेड क्षेत्रों में अचानक बाढ़ की आशंका को देखते हुए सुरक्षा और राहत एजेंसियों को आवश्यकतानुसार तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं.

आंधी-वज्रपात से बचाव पर जोर : राहत आयुक्त ने निर्देश दिए कि तेज आंधी और वज्रपात के दौरान लोगों को खुले स्थान, पेड़, बाग और पार्क में जाने से रोका जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर न हो. राहत और बचाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सक्रिय रखी जाएं. जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जाए.

रविवार तक रहेगा ऐसा ही मौसम : मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है. दिनभर आसमान में बादल छाए रहेंगे और हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार रविवार तक मौसम कुछ इसी तरह का रहेगा. कुछ जगहों पर हल्की से भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिसके चलते तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है.

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