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झारखंड में मानसून का असरः अगले तीन दिन तक होगी झमाझम बारिश

झारखंड में मानसून के असर से आगामी दिनों में राज्य में बारिश देखने को मिलेगी.

Rain alert issued for several areas due to impact of monsoon in Jharkhand
रांची में बारिश (पुरानी तस्वीर) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 4:29 PM IST

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रांचीः झारखंड में मानसून की गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं. मौसम केंद्र रांची के 16 अगस्त के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले तीन दिनों तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा.

आज रविवार को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और मेघ गर्जन की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से और उससे सटे पश्चिम बंगाल-उत्तर ओडिशा तट पर बना निम्न दबाव क्षेत्र अगले 24 घंटे में उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ सकता है.

16 अगस्त को गुमला-खूंटी में भारी बारिश

16 अगस्त को झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है. दक्षिणी झारखंड और उससे जुड़े मध्य इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. मौसम चेतावनी में खास तौर पर गुमला और खूंटी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही राज्य में कहीं-कहीं गरज-वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

Rain alert issued for several areas due to impact of monsoon in Jharkhand
16-20 अगस्त को वज्रपात और तेज हवा की चेतावनी (ETV Bharat)

17 अगस्त को रांची समेत कई इलाकों में भारी बारिश

17 अगस्त को बारिश का असर और व्यापक हो सकता है. मौसम केंद्र ने पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां तथा उनसे सटे मध्य इलाकों, खासकर रांची और खूंटी, में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. इसके अलावा लातेहार, पलामू, गढ़वा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज, वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का खतरा भी है.

Rain alert issued for several areas due to impact of monsoon in Jharkhand
17-18 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)

18 अगस्त को पलामू प्रमंडल में बारिश

18 अगस्त को मौसम का ज्यादा असर राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में दिखाई दे सकता है. पलामू, लातेहार और चतरा तथा आसपास के हजारीबाग में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. वहीं रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा और गढ़वा से जुड़े इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है. इस दिन भी गरज-वज्रपात के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है.

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18-19 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)

16 से 18 अगस्त तक मौसम संवेदनशील

मौसम केंद्र रांची ने 16, 17 और 18 अगस्त के लिए अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश के साथ गरज, वज्रपात और तेज हवा की चेतावनी दी है. 16 अगस्त को दक्षिणी और उससे लगे मध्य झारखंड, 17 अगस्त को दक्षिण-पूर्वी झारखंड और उससे जुड़े इलाके, जबकि 18 अगस्त को उत्तर-पश्चिमी झारखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना की वजह से अलर्ट जारी किया गया है.

Rain alert issued for several areas due to impact of monsoon in Jharkhand
16-17 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)

बारिश और तापमान का हाल

पिछले 24 घंटे में झारखंड के कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड हुई. सबसे ज्यादा 69.5 मिलीमीटर बारिश गुमला के बिशुनपुर में दर्ज की गई. इसके अलावा टाटानगर में 18.2, नंदाडीह और पालगंज में 16-16, बहरागोड़ा में 13.6 और निमडीह में 9.6 मिलीमीटर बारिश हुई.

वहीं पिछले 24 घंटे में बहरागोड़ा और पाकुड़ में अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. लातेहार में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा. रांची में अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. डालटनगंज में अधिकतम 32.8 और जमशेदपुर में 32.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा.

बारिश और बादलों के कारण झारखंड में उमस और नमी का स्तर काफी ऊंचा बना हुआ है. पिछले 24 घंटे में जमशेदपुर में अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 98 फीसदी, डाल्टनगंज में 97 फीसदी और रांची में 95 फीसदी दर्ज की गई. बोकारो में अधिकतम आर्द्रता 90 और चाईबासा में 85 फीसदी रही.

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