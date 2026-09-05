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दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दिन के समय बीच बीच में कभी बारिश तो कभी धूप खिल रही है. दिल्ली-एनसीआर में कल जन्माष्टमी के दिन शुक्रवार को हुई बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

दिल्ली में आज रहेगा ऐसा मौसम: भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज शनिवार के दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. विभाग ने आज शनिवार के लिए शहर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. आज शहर का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.