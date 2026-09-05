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दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली में मौसम दिन के समय कभी बारिश तो कभी धूप खिली है.वहीं शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री

दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी
दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2026 at 8:53 AM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दिन के समय बीच बीच में कभी बारिश तो कभी धूप खिल रही है. दिल्ली-एनसीआर में कल जन्माष्टमी के दिन शुक्रवार को हुई बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

दिल्ली में आज रहेगा ऐसा मौसम: भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज शनिवार के दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. विभाग ने आज शनिवार के लिए शहर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. आज शहर का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

आज का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक :केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 75, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 88 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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