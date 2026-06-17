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दिल्ली-NCR में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी, जाने कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: दिल्ली में आज भी चुभन भरी गर्मी से राहत बनी रहेगी. दिन भर में हल्की वर्षा होने के कई दौर होने की संभावना है. इससे अधिकतम तापमान भी हाल फिलहाल 40 डिग्री से नीचे ही रहेगा.

बीते दिन यानि कल मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री दर्ज किया गया. दिन का तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है. दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा के भी कई दौर संभावित है.

आज के मौसम का हाल

IMD के अनुसार आज बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. विभाग ने सुबह या दोपहर के समय में बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और आंधी-तूफान अनुमान लगाया है. इस दौरान 20-30 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी, जो झोंको के साथ 40 किमी/घंटा तक जा सकती है.