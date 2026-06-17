दिल्ली-NCR में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी, जाने कैसा रहेगा मौसम
IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे.
Published : June 17, 2026 at 7:28 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में आज भी चुभन भरी गर्मी से राहत बनी रहेगी. दिन भर में हल्की वर्षा होने के कई दौर होने की संभावना है. इससे अधिकतम तापमान भी हाल फिलहाल 40 डिग्री से नीचे ही रहेगा.
बीते दिन यानि कल मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री दर्ज किया गया. दिन का तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है. दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा के भी कई दौर संभावित है.
आज के मौसम का हाल
IMD के अनुसार आज बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. विभाग ने सुबह या दोपहर के समय में बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और आंधी-तूफान अनुमान लगाया है. इस दौरान 20-30 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी, जो झोंको के साथ 40 किमी/घंटा तक जा सकती है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 83, गाजियाबाद में 82, ग्रेटर नोएडा में 98 और नोएडा में 92 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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