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उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, कल इन जिलों में स्कूलों की रहेगी छुट्टी

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के कई जिलों में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कई जिलों में 19 से 23 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है. इसके लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है. बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की गई है. राजधानी देहरादून में कल कक्षा एक से 12 वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं खुलेंगे. जिलाधिकारी ने इससे जुड़े आदेश कर दिये हैं. नैनीताल जिले में भी स्कूलों की कल छुट्टी रहेगी. बारिश के अलर्ट को देखते हुये कई जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित की गई है. इन जिलों में देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ शामिल है. इन जिलों में डीएम ने बारिश के अलर्ट और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुये स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किये हैं. टिहरी जिले का आदेश (सोर्स: जिला प्रशासन)