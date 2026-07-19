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उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, कल इन जिलों में स्कूलों की रहेगी छुट्टी

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट को देखते हुये देहरादून, टिहरी, नैनीताल में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है.

SCHOOL HOLIDAYS IN UTTARAKHAND
उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 19, 2026 at 7:28 PM IST

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Updated : July 19, 2026 at 7:40 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के कई जिलों में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कई जिलों में 19 से 23 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है. इसके लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है. बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की गई है. राजधानी देहरादून में कल कक्षा एक से 12 वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं खुलेंगे. जिलाधिकारी ने इससे जुड़े आदेश कर दिये हैं. नैनीताल जिले में भी स्कूलों की कल छुट्टी रहेगी.

बारिश के अलर्ट को देखते हुये कई जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित की गई है. इन जिलों में देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ शामिल है. इन जिलों में डीएम ने बारिश के अलर्ट और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुये स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किये हैं.

SCHOOL HOLIDAYS IN UTTARAKHAND
टिहरी जिले का आदेश (सोर्स: जिला प्रशासन)

बता दें भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तराखंड के लिए 19 से 23 जुलाई तक पांच दिनों का जिला स्तरीय मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. पूर्वानुमान के मुताबिक, राज्य के ज्यादात हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. 19 और 20 जुलाई को देहरादून, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पौड़ी और बागेश्वर समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश भी हो सकती है.

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देहरादून जिले का आदेश (सोर्स: जिला प्रशासन)

21 जुलाई को देहरादून और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. जबकि, 22 और 23 जुलाई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. पूरे राज्य में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान है.

बता दें उत्तराखंड में आज भी कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहा. बारिश के कारण पर्वतीय जिलों में जन जीवन प्रभावित दिखाई दिया. लगातार हो रही बारिश के कारण कई मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई. इसके साथ ही कुछ मार्ग भी बाधित भी हुए.

पढ़ें-उत्तराखंड में बारिश से कई सड़कें बंद, कहीं गिरा मलबा तो कहीं आए भारी भरकम बोल्डर

Last Updated : July 19, 2026 at 7:40 PM IST

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