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यूपी में झमाझम बारिश का दौर थमा, लेकिन दो दिन बाद फिर गरज-चमक के साथ मौसम का यूटर्न

उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला, अधिकतम तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस.

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यूपी में आज से फिर मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनीं. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 10:48 AM IST

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Updated : April 1, 2026 at 11:05 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में पश्चिमी संभाग में कहीं-कहीं बादल गरजे और हल्की से मध्यम बारिश हुई. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई रहा. इसके अतिरिक्त प्रदेश के दोनों संभागों में कहीं-कहीं झोंकेदार हवा भी दर्ज की गई. प्रदेश में झोंकों के साथ हवा की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा गौतम बुद्ध नगर और संभल में दर्ज की गई.

लखनऊ में बारिश. (Video Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 29 मार्च को सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ का असर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है. जिसके कारण आने वाले 48 घंटे तक मौसम ड्राई बना रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी.

3 और 4 अप्रैल को रेन अलर्ट: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि एक नया पश्चिम विक्षोभ 3 अप्रैल को सक्रिय हो रहा है. जिसके कारण 3 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश और 4-5 अप्रैल को पश्चिमी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. आगामी 2-3 दिनों के दौरान तापमान में 2-3°C की क्रमिक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है.

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यूपी के जिलों में आज का तापमान. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में सुबह के समय हल्की बारिश होने के बाद दिन में आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मंगलवार देर रात से ही बादलों की आवाजाही शुरू हुई और देर रात करीब 12 बजे के बाद हल्की बारिश होने लगी. बारिश के साथ-साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चली. तेज रफ्तार हवा और बारिश से रात में मौसम ठंडा हो गया. बारिश रुक-रुक कर जारी रही और बुधवार सुबह के समय भी बारिश होती रही. तेज रफ्तार हवाओं के चलने से कुछ देर के लिए विद्युत आपूर्ति भी बाधित रही.

बांदा सबसे गर्म जिला: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि समान से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.

मेरठ में रात को हुई रिमझिम: बीते शाम को हुई रिमझिम के बाद मौसम में बदलाव है. हालांकि, सुबह से धूप खिली है, बीते कई दिनों से मौसम में कई बदलाव देखने को मिला है. सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए भी एलर्ट जारी किया गया है. मौसम वैज्ञानिक पी के शाही ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ फिर एक बार सक्रिय हो रहा है, जिस वजह सेमौसम में यह परिवर्तन के चलते तेज हवाओं के साथ साथ धूल भरी आंधी भी आ सकती है.

ये भी पढ़ें: UP RAIN ALERT: 61 जिलों में बारिश की चेतावनीं, तेज हवाएं चलेंगी, बिजली भी गिर सकती है

Last Updated : April 1, 2026 at 11:05 AM IST

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