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Rain alert in UP; 20 से अधिक जिलों में गरज-चमक संग बारिश और ओले का अलर्ट, जानिए आज का मौसम

यूपी के 20 से अधिक जिलों में बारिश की चेतावनीं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में तेज जोरदार हवाएं चलीं. 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई. वहीं ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई बना हुआ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 19 मार्च को सक्रिय हो रहे, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में 19 से 22 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिश होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकता है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, रामपुर, ललितपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है. ऐसा रहेगा लखनऊ का मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.