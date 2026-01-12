यूपी में आज बारिश का अलर्ट; ठंड से थोड़ी राहत, 2 दिन बाद फिर गिरेगा पारा, इन जिलों में स्कूल बंद
मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान- ठंड में फिर से होगी बढ़ोतरी, बारिश से न्यूनतम तापमान में आएगी कमी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 10:02 AM IST
लखनऊ : यूपी में कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है. बीते दो दिनों से लगातार धूप खिल रही है. जिसके कारण कई जिलों के न्यूनतम तापमान में अब बढ़ोतरी हुई है. पिछले सप्ताह जिन जिलों का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, वहां पारे में उछाल आया है. सोमवार सुबह इटावा का न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. वहीं, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. इस बीच मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में बारिश का अंदेशा जताया है. जिसके बाद ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है. यह भी अनुमान है कि ठंड में आई कमी एक-दो दिन से ज्यादा नहीं रहेगी. तापमान में फिर से गिरावट आएगी.
मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के कई जिलों में ठंड थोड़ी कम हुई है. लखनऊ का न्यूनतम तापमान सोमवार सुबह 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. वहीं अधिकतम तापमान 20-23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है. इसी तरह आगरा में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा तो अधिकतम 19-21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 7-11 डिग्री से. और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है. कानपुर शहर का न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री से. और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, आजमगढ़ का 9.2 डिग्री सेऔर अधिकतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है. प्रदेश में सामान्यत धुंध और हल्की ठंड का मौसम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह के मुताबिक इस समय मौसम में बदलाव हल्का-फुल्का हो सकता है. अभी सर्दी के दिन है. सोमवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्का बारिश के आसार हैं. कहा कि हल्की बारिश होने के बाद मौसम और ठंडा हो जाएगा. सुबह के समय धुंध रहेगी. कोहरा छाया रहेगा. मौसम मुख्य रूप से शुष्क है. कई जिलों में तापमान 6 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, खासकर सुबह के समय कड़ाके की ठंड रहेगी.
उन्होंने कहा कि इस समय बीते दो दिनों से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी धूप हो रही है. जिसके कारण ठंड का दबाव कम हो रहा है. हालांकि, आगामी दो दिनों में फिर से तापमान गिरने की संभावना है. तापमान में उतार-चढ़ाव लगा रहेगा.
वाराणसी में कई दिनों बाद खिली धूप तो लोगों ने लिया छुट्टी का मजा: कई दिनों के बाद आखिरकार मौसम अब बदलने लगा है. वाराणसी में रविवार खिली और लोगों ने इस दिन का आनंद उठाया. अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और 23 डिग्री सेल्सियस पार कर गया. हालांकि, रात ठंडी रही और न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री दर्ज किया गया. इस बीच मंगलवार के बाद एक बार फिर से गलन और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. दूसरी ओर जिले में स्कूलों को भी खोल दिया गया है. जिलाधिकारी के निर्देश के बाद से 20 दिनों से बंद चल रहे स्कूलों को सोमवार सुबह 10:00 से 3:00 बजे तक संचालित करने का आदेश दिया गया है.
आगरा में 12वीं तक के स्कूल 13 जनवरी तक बंद: आगरा में ठंड और कोहरे को देखकर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जिले के सभी बोर्ड के नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों में 13 जनवरी तक का अवकाश घोषित किया है. इस बारे में आगरा डीआईओएस ने एक आदेश जारी किया. जिसमें 13 जनवरी तक परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई सहित सभी बोर्ड के स्कूल बंद रहेंगे. आदेश में कहा गया है कि जिन स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा या प्रयोगात्मक परीक्षा की तैयारी चल रही है, वे यथावत रहेंगी. बता दें कि कोहरे-ठंड के कारण नए वर्ष में अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सर्दी और ठिठुरन के साथ ही कोहरे की वापसी होगी.
मेरठ में स्कूलों में कक्षा 9वीं तक आज अवकाश : जिले में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से सोमवार यानी आज भी अवकाश का निर्णय लिया गया है. डीएम की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि प्री नर्सरी से कक्षा 9 वीं तक अवकाश रहेगा. डीएम वीके सिंह ने इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि भली भांति पालन करना सुनिश्चित कराएं. वहीं, माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10 से 12 वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में अब टाइमिंग सुबह दस बजे तक तीन बजे तक रहेगी. बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी का कहना है कि जिले के सभी संबंधित सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के जिम्मेदारों को मैसेज पहुंचा दिया गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डीके शाही ने बताया अगले कई दिनों तक तेज ठंड जारी रहने के साथ मौसम शुष्क रहने के आसार हैं.
यह भी पढ़ें: मेरठ में दलित महिला की हत्या-बेटी के अपहरण का मामला; आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, रूबी ने दर्ज कराया बयान