ETV Bharat / state

यूपी में आज बारिश का अलर्ट; ठंड से थोड़ी राहत, 2 दिन बाद फिर गिरेगा पारा, इन जिलों में स्कूल बंद

यूपी में ठंड से मिली फौरी राहत खत्म होने वाली है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : यूपी में कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है. बीते दो दिनों से लगातार धूप खिल रही है. जिसके कारण कई जिलों के न्यूनतम तापमान में अब बढ़ोतरी हुई है. पिछले सप्ताह जिन जिलों का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, वहां पारे में उछाल आया है. सोमवार सुबह इटावा का न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. वहीं, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. इस बीच मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में बारिश का अंदेशा जताया है. जिसके बाद ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है. यह भी अनुमान है कि ठंड में आई कमी एक-दो दिन से ज्यादा नहीं रहेगी. तापमान में फिर से गिरावट आएगी. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के कई जिलों में ठंड थोड़ी कम हुई है. लखनऊ का न्यूनतम तापमान सोमवार सुबह 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. वहीं अधिकतम तापमान 20-23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है. इसी तरह आगरा में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा तो अधिकतम 19-21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 7-11 डिग्री से. और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है. कानपुर शहर का न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री से. और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, आजमगढ़ का 9.2 डिग्री सेऔर अधिकतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है. प्रदेश में सामान्यत धुंध और हल्की ठंड का मौसम है. मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह के मुताबिक इस समय मौसम में बदलाव हल्का-फुल्का हो सकता है. अभी सर्दी के दिन है. सोमवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्का बारिश के आसार हैं. कहा कि हल्की बारिश होने के बाद मौसम और ठंडा हो जाएगा. सुबह के समय धुंध रहेगी. कोहरा छाया रहेगा. मौसम मुख्य रूप से शुष्क है. कई जिलों में तापमान 6 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, खासकर सुबह के समय कड़ाके की ठंड रहेगी. उन्होंने कहा कि इस समय बीते दो दिनों से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी धूप हो रही है. जिसके कारण ठंड का दबाव कम हो रहा है. हालांकि, आगामी दो दिनों में फिर से तापमान गिरने की संभावना है. तापमान में उतार-चढ़ाव लगा रहेगा.