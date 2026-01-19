ETV Bharat / state

यूपी में ठंड-कोहरे के बीच बारिश का अलर्ट; अलीगढ़ में गिरे ओले, लखनऊ, बाराबंकी और प्रयागराज में रिमझिम

शहर में भले ही सुबह और शाम घने कोहरे की चादर बिछी हो, पर दिन में खिली धूप से पारा चढ़ता जा रहा है. रविवार को कानपुर में अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. जबकि न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. शहर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. एसएन सुनील पाण्डेय के मुताबिक, अब सोमवार से मौसम में पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधियां शुरू होंगी. जिसके चलते 22 से 24 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है. इस बारिश से सर्दी में एक बार फिर इजाफा होगा. साथ ही अब हवाओं की रफ़्तार सुस्त पड़ जाएगी.

मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि सोमवार को यूपी के ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान लगभग 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं, रात का न्यूनतम लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज होगा. इसके अलावा सोमवार को कई जिलों में सुबह ठंड और कोहरा रहा. इसी के साथ प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हुई है. बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे के साथ हल्की ठंड, मैदानी इलाकों में विजिबिलिटी कम रही. वहीं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में ठंडी सुबह और कोहरा रहा. दिन में हल्की धूप रहेगी. मेरठ, नोएडा, आगरा, झांसी सुबह-शाम ठंड और हल्की हवा चलेगी.

मौसम विभाग ने यूपी और प्रदेश से सटे राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. हल्की बारिश से तापमान पर असर पड़ सकता है. प्रदेश के कई जिलों में कोहरा, कोल्ड डे व ठंड की स्थिति जारी रह सकती है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश, कोहरे और ठंड के मिश्रित हालात बन सकते हैं. उत्तर प्रदेश में सोमवार को सुबह हल्का कोहरा रहा. सुबह 7:30 बजे के करीब लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों एवं अयोध्या में हल्की बारिश हुई. जबकि अलीगढ़ में रविवार शाम हल्की बारिश के बीच ओले भी पड़े हैं. मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि बीते कुछ दिनों की तुलना में तापमान में बढ़ोतरी हुई है. मौसम में बदलाव हुआ है. दोपहर में कड़ी धूप निकलने के कारण मौसम सामान्य हो रहा है. फिलहाल, बारिश होने के बाद ठंड फिर बढ़ेगी.

मेरठ में AQI बना विलेन, घर से बाहर निकलना दुभर

मेरठ में बीते कई दिनों से कोहरे और सर्दी ने जहां सितम ढाया हुआ है, वहीं AQI ने चुनौती ख़डी कर दी है. एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 है. न्यूनतम तापमान सुबह 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. लगातार घने कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. दिन में तापमान में बढ़ोतरी की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, 20 जनवरी के बाद ठंड और कोहरे से कुछ राहत मिलने की संभावना है.भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम के मौसम वैज्ञानिक डॉ. डीके शाही ने बताया कि मंगलवार से कुछ राहत मिल सकती है. बीते दिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मौसम वेधशाला के अनुसार अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था.

वाराणसी: पारा चढ़ा लेकिन रात में गलन कर रही परेशान

मकर संक्रांति और फिर मौनी अमावस्या का त्योहार पूर्ण होने के साथ ही अब ठंड के तेवर डाउन हो रहे हैं. हालांकि, अभी बसंत पंचमी का त्योहार बाकी है और ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि तक ठंड अपना असर कायम रखती है. इसलिए भले ही अभी तेज धूप राहत महसूस करवा रही हो, लेकिन सुबह के वक्त कोहरा और रात में गलन जरूर परेशान कर रही है. मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी हवाओं का दबाव कम होने का असर मौसम पर दिखने लगा है. रविवार को सुबह से मौसम साफ रहा और धूप असरदार रही. जिससे अधिकतम तापमान औसत से 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 24.3 डिग्री तक पहुंच गया. जबकि न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री दर्ज किया गया.

आगरा में ठंड से राहत: आगरा में पश्चिमी विक्षोभ के चलते शीतलहर का असर कमजोर पड़ रहा है. रविवार रात न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज हुई. जिससे ताजनगरी में सुबह ठंड और गलन का असर कम रहा. ऐसा ही हाल सोमवार को भी है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शहर में ठंड में राहत मिलने की संभावना है. आगरा में रविवार को अधिकतम तापमान 23.1 और न्यूनतम 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा.

अलीगढ़ में बारिश-ओले ने ठिठुरन बढ़ाई

अलीगढ़ में रविवार को हल्की बूंदाबांदी और ओले गिरने से ठिठुरन बढ़ी है. रविवार को न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. वहीं शाम के समय बारिश से सर्दी और बढ़ गई. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में वृद्धि हो सकती है. इससे ठंड से राहत मिलेगी. जिले में पिछले दो दिनों से घना कोहरा छाया हुआ था. इसी के चलते तापमान में लगातार गिरावट हुई है. अलीगढ़ में कई जगहों पर ओले पड़ने की सूचना है.

