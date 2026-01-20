ETV Bharat / state

यूपी में 22 जनवरी से बारिश की संभावना; पश्चिमी इलाकों से होगी शुरुआत, बनारस में सुबह से छाए बादल

बारिश के साथ ही ठंड का असर होगा कम, खिली धूप से अधिकतम पारे में होगी बढ़ोतरी.

यूपी में मौसम अपडेट.
यूपी में मौसम अपडेट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 9:30 AM IST

|

Updated : January 20, 2026 at 10:36 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सर्दी के बीच बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 22 जनवरी से बारिश की शुरुआत हो सकती है. पश्चिमी इलाकों से शुरू होकर इसके पूर्वी क्षेत्र में फैलने की संभावना है. इधर, बनारस में सुबह से ही बादल छाए हैं. इसके साथ ही कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हुई है. इसके एक दिन पहले सोमवार को प्रयागराज, बाराबंकी, अलीगढ़ में सुबह कुछ इलाकों में बारिश हुई. अलीगढ़ में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे.

ये जिले सबसे ठंडे: इधर ठंड फिलहाल बनी हुई है. कुछ जिलों में तापमान काफी कम है, लेकिन मंगलवार के बाद से धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी. मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी के आखिर तक मौसम पूरी तरीके से खुल जाएगा. आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान लगभग 15 से 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज होगा. मंगलवार को मेरठ, कानपुर , बाराबंकी, फुर्सतगंज (रायबरेली) का तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ.

मेरठ में घना कोहरा.
मेरठ में घना कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat)

अब बदलेगा मौसम का मिजाज: मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद दानिश ने कहा कि अब मौसम धीरे-धीरे अपना मिजाज बदलेगा. जिस तरीके से धूप निकल रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जनवरी के आखिर तक मौसम सामान्य हो जाएगा. हालांकि, 22 जनवरी और 23 जनवरी को यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं. कहा कि ऐसा नहीं है कि अचानक सर्दी चली जाएगी. मौसम में अभी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. मंगलवार को देखा गया है कि कुछ जिले ऐसे हैं, जिनका न्यूनतम तापमान लगभग तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. वहीं, कुछ जिले ऐसे हैं जिनका न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज हुआ.

आज का अनुमान: उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्से जैसे गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, श्रावस्ती में सुबह के समय का तापमान करीब 6 से 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. दिन का अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. जबकि रात में तापमान घटकर 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है. वहीं, मध्य व दक्षिण के जिलों में पीलीभीत, बरेली, कानपुर, लखनऊ आदि जिलों में भी न्यूनतम तापमान करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. अधिकतम 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. रात में ठंडी हवाएं और सुबह कोहरे से तापमान कम दर्ज होगा.

मंगलवार से बढ़ेगा अधिकतम पारा: डॉक्टर मोहम्मद दानिश ने कहा कि मंगलवार के बाद से धीरे-धीरे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी और ठंडी रातें कुछ कम कड़ाके की लग सकती हैं. कोहरा मंगलवार के बाद कम होगा और दिन में धूप का असर बढ़ेगा. इस स्थिति में कहा जा सकता है कि अब धीरे-धीरे मौसम खुलेगा तापमान में बढ़ोतरी होगी. बताया कि 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश से शुरुआत की संभावना है. यह बारिश धीरे-धीरे पूरे राज्य में फैल सकती है, जिससे सुबह और रात की ठंड तथा कोहरे की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी.

जिलान्यूनतम अधिकतम तापमान
हरदोई3.5°C19°C
फुरसतगंज (रायबरेली)3.7°C 18°C
अयोध्या 4°C 19°C
बाराबंकी 4°C20°C
मेरठ 4°C 21°C
बरेली5°C 20°C
सीतापुर5°C 20°C
मुजफ्फरनगर6°C 19°C
बुलन्दशहर 6°C 21°C
कानपुर 12°C22°C
लखनऊ 13°C 23°C
गोरखपुर 13°C 25°C
प्रयागराज 11°C 26°C

मेरठ में सर्दी का सितम जारी: मेरठ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मंगलवार सुबह फिर एक बार कोहरे की चादर फैली और विजीविलिटी घट गई. सुबह के समय घना कोहरा छाने से जहां दृश्यता (visibility) कम हो गई है, वहीं आज तापमान में भी वृद्धि की संभावना मौसम विभाग द्वारा जाताई गई है. वहीं वायु गुणवत्ता (AQI) लगातार खराब स्थिति में है. इस वक्त भी मेरठ का AQI 302 है. छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विरोत्तम तोमर ने कहा कि उम्रदराज लोग बेवजह घर से बाहर न निकलें या जरूरी हो तो बाहर निकलते समय सावधानी बरतें, मास्क अवश्य लगाएं.

वाराणसी में छाए बादल, हो सकती है बारिश: कई दिनों से सूरज के निकलने के साथ ही लोगों को राहत महसूस हो रही थी, लेकिन अब मौसम बदल रहा है. मंगलवार को वाराणसी में सुबह से ही कोहरा छाया है.आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 48 घंटों में तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है, साथ ही कोहरे में कमी आने से 22 जनवरी से बारिश की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई है और आगे भी जारी रहेगी. कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में औसतन 4-6 डिग्री की बढ़ोत्तरी हो सकती है.

बताया कि दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा का दौर शुरू होगा, जो कि आगे बनारस सहित पूर्वी यूपी तक आएगा. सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान सामान्य 4.6 डिग्री ज्यादा 26.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश से तीसरा सबसे ज्यादा तापमान वाला शहर रहा बनारस रहा, जबकि पिछले साल 19 जनवरी को वाराणसी का अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा था.

यह भी पढ़ें: यूपी में ठंड-कोहरे के बीच बारिश का अलर्ट; अलीगढ़ में गिरे ओले, लखनऊ, बाराबंकी और प्रयागराज में रिमझिम

Last Updated : January 20, 2026 at 10:36 AM IST

TAGGED:

UP COLD RAIN ALERT
UP BANARAS RAIN ALERT
WEATHER WILL CHANGE IN UP
UTTAR PRADESH RAIN TODAY
UP RAINS FROM JANUARY 22

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.