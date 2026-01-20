ETV Bharat / state

यूपी में 22 जनवरी से बारिश की संभावना; पश्चिमी इलाकों से होगी शुरुआत, बनारस में सुबह से छाए बादल

यूपी में मौसम अपडेट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सर्दी के बीच बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 22 जनवरी से बारिश की शुरुआत हो सकती है. पश्चिमी इलाकों से शुरू होकर इसके पूर्वी क्षेत्र में फैलने की संभावना है. इधर, बनारस में सुबह से ही बादल छाए हैं. इसके साथ ही कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हुई है. इसके एक दिन पहले सोमवार को प्रयागराज, बाराबंकी, अलीगढ़ में सुबह कुछ इलाकों में बारिश हुई. अलीगढ़ में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे. ये जिले सबसे ठंडे: इधर ठंड फिलहाल बनी हुई है. कुछ जिलों में तापमान काफी कम है, लेकिन मंगलवार के बाद से धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी. मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी के आखिर तक मौसम पूरी तरीके से खुल जाएगा. आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान लगभग 15 से 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज होगा. मंगलवार को मेरठ, कानपुर , बाराबंकी, फुर्सतगंज (रायबरेली) का तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ. मेरठ में घना कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat) अब बदलेगा मौसम का मिजाज: मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद दानिश ने कहा कि अब मौसम धीरे-धीरे अपना मिजाज बदलेगा. जिस तरीके से धूप निकल रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जनवरी के आखिर तक मौसम सामान्य हो जाएगा. हालांकि, 22 जनवरी और 23 जनवरी को यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं. कहा कि ऐसा नहीं है कि अचानक सर्दी चली जाएगी. मौसम में अभी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. मंगलवार को देखा गया है कि कुछ जिले ऐसे हैं, जिनका न्यूनतम तापमान लगभग तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. वहीं, कुछ जिले ऐसे हैं जिनका न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज हुआ. आज का अनुमान: उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्से जैसे गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, श्रावस्ती में सुबह के समय का तापमान करीब 6 से 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. दिन का अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. जबकि रात में तापमान घटकर 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है. वहीं, मध्य व दक्षिण के जिलों में पीलीभीत, बरेली, कानपुर, लखनऊ आदि जिलों में भी न्यूनतम तापमान करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. अधिकतम 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. रात में ठंडी हवाएं और सुबह कोहरे से तापमान कम दर्ज होगा.