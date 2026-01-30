ETV Bharat / state

यूपी में मौसम की करवट; 1 से 3 फरवरी तक फिर से बारिश का अलर्ट, पारा लगाएगा गोता

आज से ही सक्रिय हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, फिलहाल 20 से अधिक जिलों में छाया घना कोहरा.

यूपी में बारिश अलर्ट.
यूपी में बारिश अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 10:08 AM IST

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क बना रहा और दिन में कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही रही. साथ ही 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलीं, जिससे ठंड में इजाफा हुआ. गुरुवार सुबह उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में घना कोहरा छाया रहा, कई जिलों में विजिबिलिटी 0 पर पहुंच गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 48 घंटे तक मौसम शुष्क बना रहेगा. 30 जनवरी को सक्रिय हो रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा. इसके प्रभाव से 1 से लेकर 3 फरवरी तक प्रदेश में फिर से बारिश होने की संभावना है. इसके बाद ठंड जोर पकड़ेगी.

यूपी के कई जिलों में घना कोहरा.
यूपी के कई जिलों में घना कोहरा. (Photo Credit; IMD)

इन इलाकों में घने कोहरे की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, एवं आसपास के इलाकों में घने कोहरे की संभावना है.

लखनऊ में मौसम: राजधानी में गुरुवार सुबह व शाम के समय घाना कोहरा छाया रहा. वहीं दिन भर 10 से 20 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलीं. दिन में बादलों की आवाजाही जारी रही और तेज रफ्तार हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान में गिरावट हुई. गुरुवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

यूपी में 1 से 3 फरवरी तक बारिश.
यूपी में 1 से 3 फरवरी तक बारिश. (Photo Credit; IMD)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शुक्रवार को लखनऊ में सुबह-शाम के समय कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 21 व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बुलंदशहर सबसे ठंडा: बुधवार को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान सोनभद्र में 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद जनवरी के अंतिम दोनों में तापमान में गिरावट होने के साथ ही कोहरे में वृद्धि होगी. वहीं, फरवरी की शुरुआत में बारिश होने की संभावना है.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम. (Photo Credit; IMD)

फिर से बरसात और ठंड के लिए हो जाइए तैयार: पिछले दिनों सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के साथ ही बर्फबारी वाले पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही ठंडी एवं शुष्क उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में प्रदेश के तापमान में प्रभावी गिरावट दर्ज की गई. कोई अन्य सक्रिय मौसम तंत्र न होने के कारण आगामी 31 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में थोड़ी और गिरावट होगी. इसके साथ कोहरे में वृद्धि होने की संभावना है. 30 जनवरी को सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 01-03 फरवरी के दौरान प्रदेश में बारिश होने तथा तापमान में 2-4°C की बढ़ोतरी होने के साथ वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ने से कोहरे में कमी आने की संभावना है. तदुपरांत 04 फरवरी से तापमान में फिर से गिरावट संभावित है.

मेरठ में दिन में खिलेगी धूप, बढ़ी ठिठुरन: मेरठ में आसमान में बादल छाए हुए हैं, वहीं लगातार हवाएं चल रही हैं. ऐसे में मेरठ का सुबह का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा. जो कि अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस तक दिन में दोपहर बाद रहेगा. हालांकि, रात होते-होते इसमें गिरावट देखने को मिलेगी और आधी रात के बाद ये तापमान 6 से 7 डिग्री से. तक जा सकता है. बीते गुरुवार को दिन में मौसम सामान्य रहा था, ऐसे में गुनगुनी धूप से लोगों को राहत मिली थी. आज हालांकि आसमान में बादल हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि दिन में धूप खिलेगी.

मेरठ के मोदीपुरम स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एम. शमीम ने बताया कि 24 से 48 घंटों तक बादल छाए रहेंगे. जिस वजह से धुंध भी बनी हुई है. वहीं, बसंत पंचमी के दिन से एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो नंबर मिल रहा है, वह राहत देने वाला है. शुक्रवार सुबह मेरठ का AQI 113 है. मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले दो दिन बाद फिर से बारिश हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ऐसी संभावना बनी हुई है, ऐसे में फरवरी माह की शुरुआत बारिश के साथ होने की उम्मीद है.

आगरा में देर रात तक कोहरा: पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में खूब दिख रहा है. जहां पहाड़ों पर हुई बर्फबारी हुई है तो मैदानी क्षेत्रों में गलन और ठिठुरन बढ़ गई है. पश्चिमी विक्षोभ का असर आगरा में देखने को मिला. जिससे गुरुवार दिनभर धुंध छाने से दिन का अधिकतम तापमान 16 डिग्री से. के आसपास बना रहा. शुक्रवार सुबह भी आगरा में कोहरा छाया हुआ है.

मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 से 3 फरवरी के बीच बारिश हो सकती है. गुरुवार देर रात घना कोहरा छाने से हाईवे पर वाहन चालकों को परेशानी हुई. ट्रेन और फ्लाइट पर इसका असर रहा. शुक्रवार सुबह भी घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विज्ञान विभाग ने घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिससे दृश्यता 50 मीटर से कम रह सकती है. 4 फरवरी के बाद से तापमान में फिर से गिरावट संभव है.

वाराणसी में धूप हुई बेअसर: मौसम में उतार चढ़ाव का क्रम लगातार जारी है. कुछ दिनों की राहत के बाद अचानक से दो दिनों से मौसम परिवर्तित होने से ठंड बढ़ने लगी है. गुरुवार को धूप तो निकली लेकिन बेअसर रही. शाम होते-होते ठंड एक बार फिर बढ़ गई और दो दिन की अपेक्षा न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है. मौसम में बदलाव का असर सड़कों पर भी दिखाई दिया, रोज की अपेक्षा शाम होने के बाद कल सड़कों पर सन्नाटा रहा.

मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि बुधवार को दिन में धूप निकलने के बाद गुरुवार सुबह पछुआ हवाओं में नमी अधिक होने की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया. अन्य दिनों की तुलना में सुबह सिहरन भी अधिक रही. सुबह करीब 10 बजे धूप निकली, लेकिन हवा चलने की वजह से उसका असर बहुत कम रहा. मौसम के इसी बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई. गुरुवार को अधिकतम तापमान औसत से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम होकर 22.1 पर पहुंच गया. इसके अलावा न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. प्रो. मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पछुआ हवाओं का दबाव दो दिन तक ऐसे ही बने रहने और तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहने के आसार हैं.

