यूपी में मौसम लेगा यू-टर्न; लौटेगी ठंड, बारिश से गिरेगा पारा

आगरा में घने कोहरे और हल्की बारिश के आसार, मेरठ में गलन जारी, लखनऊ में ठंड का असर हुआ कम.

Photo Credit; ETV Bharat
प्रदेश में आज के मौसम का हाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 10:48 AM IST

5 Min Read
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ: यूपी में कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है. बीते कुछ दिनों से लगातार धूप खिल रही है. जिसके कारण कई जिलों के न्यूनतम तापमान में अब बढ़ोतरी हुई है. तापमान में वृद्धि होने से गलन-फॉग में भी कमी आई है. दूसरी तरफ काशी में मंगलवार से चल रही पछुआ हवाओं ने एक बार फिर से ठंडक बढ़ा दी है. वहीं, मेरठ में सर्दी से हाल बेहाल है. सुबह के समय कोहरा छाया हुआ है. एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब है. उधर, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगरा में आने वाले दो-तीन दिनों में घने कोहरे की वापसी होने के साथ ही हल्की बारिश के भी आसार हैं. जिसके बाद सर्दी लौटेगी.

मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी कुछ दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज होगी. इसके बाद दोबारा ठंडी लौटेगी. इस बार कानपुर, इटावा, बाराबंकी, मेरठ व आगरा जैसे कई अन्य जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई थी. यही कारण है कि ये जिले सबसे सर्द वाले माने जा रहे हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
यूपी में मौसम (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, कई जिलों में ठंड का असर कम हुआ है, बुधवार सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ का तापमान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. वहीं, अधिकतम तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. आगरा में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से. तो अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से. और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, कानपुर शहर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से. और अधिकतम तापमान 20 डिग्री से., आजमगढ़ न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से. और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस अनुमानित है. वहीं कई जिलों में न्यूनतम पारा 6-14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

वहीं, वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह के मुताबिक इस समय मौसम में बदलाव हल्का-फुल्का हो सकता है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में धुंध छाई हुई है और मौसम मुख्य रूप से शुष्क है. कई जिलों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, खासकर सुबह के समय कड़ाके की ठंड है.

Photo Credit; ETV Bharat
बनारस में मौसम हुआ साफ. (Photo Credit; ETV Bharat)

काशी में मौसम: जिले में मंगलवार से चल रही पछुआ हवाओं ने एक बार फिर से गलन बढ़ा दी है. मंगलवार को वाराणसी समेत आसपास के कई इलाकों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के कारण धूप तेज होने के बाद भी गलन रही. ये सिलसिला बुधवार को भी बना हुआ है. मौसम जानकारों का कहना है कि मकर संक्रांति से लेकर मौनी अमावस्या तक ये स्थिति देखने को मिल सकती है.

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का एक बड़ा हिस्सा जल्द ही उत्तर भारत पर अटैक करने वाला है. जिसका असर 1-2 दिन के अंदर यूपी और पूर्वांचल के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा. जम्मू कश्मीर में क्रिएट ये विक्षोभ 20 जनवरी तक एक्टिव रह सकता है. जिसका असर ठंड और हवा के साथ देखने को मिलेगा.

Photo Credit; ETV Bharat
कुछ जिलों में कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat)
आगरा में मौसम का बदलेगा मिजाज: ताजनगरी में आने वाले दिनों में मौसम लगातार तेजी से बदलेगा. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगरा में घने कोहरे की वापसी होने के साथ ही हल्की बारिश के भी आसार हैं. दिन का तापमान 18 से 20 और रात का पारा 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 15 को हल्का, 16 और 17 जनवरी को सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा. जिससे सुबह के समय सड़कों पर वाहन चलाने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही 19 जनवरी को भी कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रह सकती है. 18 जनवरी से मौसम पलटी मारेगा. आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने के भी आसार बनेंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अलर्ट जारी (Photo Credit; ETV Bharat)
मेरठ मे ठंडक से हाल बेहाल: जिले में सर्दी से हाल बेहाल हैं. सुबह के समय कोहरा छाया हुआ है. सुबह 6 बजे पारा 5 डिग्री पर स्थिर था. एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब स्तर पर है, आज सुबह मेरठ का AQI 271 मापा गया. हालांकि ये स्थिति कल से कुछ बेहतर है.
Photo Credit; ETV Bharat
मेरठ में पड़ रही गलन. (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के ने एलर्ट जारी किया गया है कि अभी आने वाले दिनों में घना कोहरा छाया रहेगा और शीतलहर रहने की भी संभावना है. अधिकतम तापमान 16.0 से 18.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा. वहीं न्यूनतम तापमान 4.0 से 8.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

बता दें, मेरठ के सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में घना कोहरा छाया रहेगा. किसान अपनी फसलों में हल्की सिंचाई करें और खेत को खरपतवार मुक्त रखें ये उनके लिए हितकर रहेगा.

