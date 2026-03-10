यूपी में 4 दिन बाद RAIN अलर्ट, बांदा में पारा 38 डिग्री पर पहुंचा, जानिए आज का मौसम
मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान और बढ़ेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 9:45 AM IST
लखनऊः यूपी में गर्मी अब नखरे दिखाने लगी है. बीते 24 घंटे में यूपी में बांदा सबसे गर्म जिला रहा. यहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि आने वाली 15 मार्च तक यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है. इससे अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है.
लखनऊ के मौसम पर एक नजर: राजधानी लखनऊ में सोमवार को दिन में तेज धूप खिली. शाम को कुछ स्थानों पर 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं चली. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. राजधानी लखनऊ में दिन व रात के समय भीषण गर्मी पड़ी. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि इस सप्ताह प्रदेश में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने के कारण प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है. आगामी 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग 2°C की क्रमिक बढ़ोत्तरी होने की सम्भावना है. पूर्वांचल के कुछ भागों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश भाग में तापमान सामान्य से 4-8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 मार्च से प्रदेश के तापमान में गिरावट आ सकती है. 15 मार्च से प्रदेश के तराई इलाकों के साथ-साथ पूर्वांचल के कुछ भागों में वर्षा होने की संभावना बन रही है.
ये भी पढ़ेंः 'लखनऊ जंक्शन' एक सदी का सुनहरा सफर; भाप के इंजन से सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक, जानिए 100 साल में कितना बदला रेलवे
ये भी पढ़ेंः सीतापुर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद; मां ललिता देवी मंदिर में किए दर्शन-पूजन