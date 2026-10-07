मानसून लौटा, लेकिन बरसात नहीं थमी, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
भले ही उत्तराखंड से मानसून की विदाई हो चुकी हो, लेकिन बारिश की बौछार जारी है. अगले 48 घंटे के भीतर बारिश की संभावना है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2026 at 5:24 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. इन जिलों में हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है. जबकि, 14 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. उधर, इस बार मानसून सामान्य से 9 फीसदी ज्यादा रहा है.
अगले 48 घंटे के दौरान कई जिलों में बारिश की संभावना: बता दें कि उत्तराखंड में मानसून वापस लौट चुका है, लेकिन उसके बाद भी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश देखने को मिली है. वहीं, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. खासतौर पर देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड से मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में कई जगहों पर बारिश का दौर बना हुआ है. आने वाले दिनों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है. बारिश के साथ कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चलने की संभावना है. देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल में हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. वहीं, देहरादून मौसम विभाग केंद्र के निदेशक सीएस तोमर ने कहा कि,
इस बार सामान्य के करीब रहा मानसून: इस बार उत्तराखंड में मानसून का सीजन कुल मिलाकर सामान्य के करीब रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में मानसून के दौरान सामान्य से करीब 9 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. ऐसे में मानसून सीजन को सामान्य से कुछ ज्यादा बारिश वाला माना जा रहा है.
दिनांक 07.10.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी https://t.co/jaQutSWRf9— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) October 7, 2026
इन जिलों में हुआ ज्यादा बारिश, पौड़ी में रहा कम: हालांकि, पूरे प्रदेश में बारिश का वितरण एक जैसा नहीं रहा और अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश की मात्रा में अंतर देखने को मिला. उधर, बागेश्वर, टिहरी जिलों में मानसून सीजन के दौरान ज्यादा बारिश देखने को मिली. जबकि, पौड़ी जिले में सामान्य से भी काफी कम बारिश हुई है.
बारिश और तेज हवाओं के मद्देनजर सतर्क रहने की अपील: मानसून की विदाई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल दिया है. दिन और रात के तापमान में भी इसका असर दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है. वहीं, प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को भी संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने की जरूरत है. मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 अक्टूबर के बाद बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ प्रदेश में मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा.
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