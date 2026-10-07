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मानसून लौटा, लेकिन बरसात नहीं थमी, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसून लौटा, लेकिन बारिश नहीं थमी ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. इन जिलों में हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है. जबकि, 14 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. उधर, इस बार मानसून सामान्य से 9 फीसदी ज्यादा रहा है.