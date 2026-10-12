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मानसून की विदाई के बाद भी हिमाचल में होगी बरसात, जानिए क्या है मौसम विभाग का नया अपडेट?

शिमला में बारिश के दौरान छाता लेकर जाते लोग ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश से मानसून की विदाई के बाद अब मौसम एक बार फिर करवट ली है. प्रदेश में अगले छह दिनों तक कुछ क्षेत्रों में बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 से 17 अक्टूबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है. मौसम का यह बदलाव एक साथ पूरे प्रदेश को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि अलग-अलग दिनों में विभिन्न जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा. ऐसे में किसानों, बागवानों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा करने वाले लोगों को मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने की जरूरत है.

मौसम विभाग के जिला स्तरीय चेतावनी बुलेटिन के मुताबिक 12 अक्टूबर को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में गरज-चमक की संभावना है, जबकि 13 अक्टूबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है. 14 अक्टूबर को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में मौसम का असर देखने को मिल सकता है. वहीं, 15 अक्टूबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में गरज-चमक की संभावना जताई गई है. इसके बाद 16 और 17 अक्टूबर को भी मौसम पूरी तरह साफ रहने के आसार नहीं हैं. 16 अक्टूबर को ऊना और 17 अक्टूबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है. हालांकि, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लिए इस अवधि में जिला स्तरीय चेतावनी बुलेटिन में कोई चेतावनी नहीं दी गई है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार