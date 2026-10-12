मानसून की विदाई के बाद भी हिमाचल में होगी बरसात, जानिए क्या है मौसम विभाग का नया अपडेट?
12 से 17 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 4:38 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश से मानसून की विदाई के बाद अब मौसम एक बार फिर करवट ली है. प्रदेश में अगले छह दिनों तक कुछ क्षेत्रों में बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 से 17 अक्टूबर तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है. मौसम का यह बदलाव एक साथ पूरे प्रदेश को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि अलग-अलग दिनों में विभिन्न जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा. ऐसे में किसानों, बागवानों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा करने वाले लोगों को मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने की जरूरत है.
मौसम विभाग के जिला स्तरीय चेतावनी बुलेटिन के मुताबिक 12 अक्टूबर को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में गरज-चमक की संभावना है, जबकि 13 अक्टूबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है. 14 अक्टूबर को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में मौसम का असर देखने को मिल सकता है.
वहीं, 15 अक्टूबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में गरज-चमक की संभावना जताई गई है. इसके बाद 16 और 17 अक्टूबर को भी मौसम पूरी तरह साफ रहने के आसार नहीं हैं. 16 अक्टूबर को ऊना और 17 अक्टूबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है. हालांकि, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लिए इस अवधि में जिला स्तरीय चेतावनी बुलेटिन में कोई चेतावनी नहीं दी गई है.
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार
प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है. पूर्वानुमान के अनुसार 12 से 16 अक्टूबर के बीच अलग-अलग दिनों में ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है. 12 और 13 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश या बर्फबारी के आसार हैं. जबकि 14 और 15 अक्टूबर को भी ऊंचाई वाले इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है. 16 अक्टूबर को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है. हालांकि, 17 अक्टूबर को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है.
बारिश और बिजली गिरने से क्या रहेंगी चुनौतियां?
मौसम विभाग ने गरज-चमक, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और भारी बारिश की स्थिति में सतर्क रहने की सलाह दी है. बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने और सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी गई है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकालने और पानी के स्रोतों से दूर रहने को भी कहा गया है. वहीं, भारी बारिश की स्थिति में संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन या मलबा गिरने, निचले इलाकों में जलभराव, सड़कों पर फिसलन और कम दृश्यता के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका रहती है. ऐसे में वाहन चालकों को सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की जरूरत है.
कुल मिलाकर, मानसून की विदाई के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम का बदला हुआ मिजाज अगले कुछ दिनों तक लोगों की चिंता बढ़ा सकता है. हालांकि, बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां अलग-अलग क्षेत्रों में सीमित रहने का अनुमान है, लेकिन गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनियों को देखते हुए लापरवाही भारी पड़ सकती है. ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि घर से निकलने से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर देखें और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें.
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