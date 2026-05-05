हरियाणा में आज फिर बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट, 7 डिग्री तक गिरा तापमान, जानें अपने शहर का हाल
मौसम विभाग ने आज फिर हरियाणा में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. सोमवार को बारिश और ओलावृष्टी से तापमान में गिरावट.
Published : May 5, 2026 at 9:06 AM IST
चंडीगढ़/हिसार: मौसम विभाग ने एक बार फिर से हरियाणा में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. ताजा जारी रिपोर्ट के मुताबिक हिसार, फतेहाबाद, कैथल, जींद, सिरसा, कुरुक्षेत्र और अंबाला में बारिश, तूफान और ओलावृष्टि की संभावना है. इन 7 जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है. हरियाणा में बारिश के चलते तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. सोमवार रात को हिसार के कई इलाकों जैसे आदमपुर, अग्रोहा, बरवाला, किरमारा और खेदड़ में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे. इसके अलावा सिरसा और फतेहाबाद में भी हल्की बारिश देखने को मिली, जिससे पूरे प्रदेश में मौसम ठंडा बना हुआ है.
हरियाणा में बारिश का अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ ने हरियाणा के लिए आज और कल यानी 5 और 6 मई के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाएं और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है. पिछले 24 घंटों के आंकड़े भी इसी ट्रेंड को दिखाते हैं. सबसे ज्यादा बारिश करनाल में 60.5 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो इस सीजन के हिसाब से काफी ज्यादा है. इसके अलावा यमुनानगर में 38.5 मिमी, हिसार में 32.6 मिमी और जींद में 19.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे साफ है कि पूरा प्रदेश मौसम के असर में है.
तात्कालिक पूर्वानुमान हरियाणा :05/05/2026 00:55:3) हिसार, फतेहाबाद, कैथल, जींद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, अंबाला, में मेघगर्जन / आकाशीय बिजली / तेज हवाएं/ आंधी(60-70 KMPH) के साथ ओलावृष्टि की संभावना pic.twitter.com/r0cTVo0MAt— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) May 4, 2026
तापमान में बड़ी गिरावट: लगातार बारिश और ठंडी हवाओं का असर तापमान पर साफ दिखाई दे रहा है. हरियाणा का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, जो मई के महीने के हिसाब से असामान्य स्थिति है. आमतौर पर इस समय जहां तेज गर्मी और हीटवेव का असर होता है, वहीं इस बार मौसम ठंडा और सुहावना बना हुआ है. सिरसा में 4 मई को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य 40 डिग्री के आसपास रहने वाले स्तर से काफी कम है. हिसार में भी तापमान 31.1 डिग्री तक गिर गया, जो सामान्य से करीब 9.6 डिग्री कम है.
रात का पारा भी गिरा: सिर्फ दिन ही नहीं, रात के तापमान में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री नीचे चला गया है. सबसे ज्यादा गिरावट रोहतक में देखने को मिली, जहां न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8.1 डिग्री सेल्सियस कम है. करनाल में भी रात का तापमान 17.2 डिग्री तक पहुंच गया. ज्यादातर जिलों में तापमान 20 डिग्री से नीचे रहने के कारण लोगों को कूलर और एसी की जरूरत लगभग खत्म हो गई है. यह बदलाव लोगों के लिए राहत भरा जरूर है, लेकिन मौसम के इस असामान्य पैटर्न ने किसानों और मौसम विशेषज्ञों की चिंता भी बढ़ा दी है.
तात्कालिक पूर्वानुमान हरियाणा :04/05/2026 23:21:3) हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल, सिरसा, में मेघगर्जन / आकाशीय बिजली / तेज हवाएं/ आंधी(60-70 KMPH) के साथ ओलावृष्टि की संभावना pic.twitter.com/5kTIGgNEMo— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) May 4, 2026
हीटवेव का असर खत्म: बारिश और बादलों के कारण प्रदेश में फिलहाल हीटवेव का असर पूरी तरह खत्म हो गया है. दिन में तेज धूप नहीं निकल रही और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना बना हुआ है. हालांकि, मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है और आने वाले दिनों में फिर से तापमान बढ़ सकता है. फिलहाल के लिए हरियाणा में मई के महीने में मार्च जैसा मौसम लोगों को राहत दे रहा है, लेकिन आगे मौसम किस करवट बैठेगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है.
सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ: हिसार मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा कि "नया पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर से शुरू हो गया है. वर्तमान परिदृश्य में जिला महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और जिला हिसार के पश्चिमी हिस्सों में तेज गति की हवाओं आंधी अंधड़ और हल्की बारिश बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. जींद रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम में तेज़ गति की हवाओं के साथ हल्की बारिश बूंदाबांदी और एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है.
ये भी पढ़ें- यमुनानगर में भारी बारिश से 100 फीट लंबी बाउंड्री वॉल गिरी, ग्रीन पार्क के घरों पर मंडराया खतरा, कॉलोनीवासियों में दहशत
ये भी पढ़ें- हरियाणा में मौसम का कहर जारी, आधी रात बरसे ओले, आंधी से पेड़ और पोल गिरे, 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी