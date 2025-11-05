ETV Bharat / state

हरियाणा के तीन जिलों में बारिश का अलर्ट, वायु का स्तर अभी भी खराब, 32 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान

Haryana Weather Update: हरियाणा में बहादुरगढ़ की हवा सबसे साफ, सोनीपत की सबसे दूषित, आज तीन जिलों में बारिश के आसार

Haryana Weather Update
Haryana Weather Update (CANVA)
चंडीगढ़: मौसम विभाग ने हरियाणा के तीन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला शामिल है. मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 25 प्रतिशत तक बारिश हो सकती है. जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

हरियाणा का तापमान: फिलहाल हरियाणा का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा का न्यूनतम तापमान हिसार में 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बीते दिन के मुकाबले इस तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. वहीं सामान्य से ये 1.8 डिग्री ज्यादा है. इसके अलावा, अंबाला, हिसार, करनाल और नूंह में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है.

हरियाणा की वायु गुणवत्ता: दिवाली के बाद से हरियाणा में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है. बुधवार यानी 5 नवंबर 2025 को अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 दर्ज किया गया. इसके अलावा बल्लभगढ़ का एक्यूआई 169, भिवानी का 267, बहादुरगढ़ का 47, चंडीगढ़ का 166, चरखी दादरी का 157, फरीदाबाद का 173, फतेहाबाद का 78, हिसार का 92, जींद का 301, करनाल का 209, कैथल का 106, मानेसर का 224, नारनौल का 216, पंचकूला का 269, पानीपत का 294, रोहतक का 276, सिरसा का 70, सोनीपत का 323 और यमुनानगर का एक्यूआई 260 दर्ज किया गया.

क्या होता है एक्यूआई? एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की शुद्धता को मापने का पैमाना है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है तो इसे 'अच्छी' श्रेणी में माना जाता है. 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'अत्यंत खराब', 400-500 को 'गंभीर' और 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को 'बेहद गंभीर' माना जाता है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में आज मौसम ने बदला मिजाज, 3 जिलों में रेन अलर्ट, गुरुग्राम में लुढ़का पारा

RAIN ALERT IN HARYANA
AIR QUALITY INDEX
हरियाणा मौसम की जानकारी
हरियाणा में बारिश
HARYANA WEATHER UPDATE

