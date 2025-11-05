हरियाणा के तीन जिलों में बारिश का अलर्ट, वायु का स्तर अभी भी खराब, 32 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान
Published : November 5, 2025 at 11:05 AM IST
चंडीगढ़: मौसम विभाग ने हरियाणा के तीन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला शामिल है. मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में 25 प्रतिशत तक बारिश हो सकती है. जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.
हरियाणा का तापमान: फिलहाल हरियाणा का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा का न्यूनतम तापमान हिसार में 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बीते दिन के मुकाबले इस तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. वहीं सामान्य से ये 1.8 डिग्री ज्यादा है. इसके अलावा, अंबाला, हिसार, करनाल और नूंह में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है.
Observed #Minimum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 05-11-2025 pic.twitter.com/HZ9wp4RRVG— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 5, 2025
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 04-11-2025 pic.twitter.com/zKJsYqeYHQ— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 4, 2025
हरियाणा की वायु गुणवत्ता: दिवाली के बाद से हरियाणा में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है. बुधवार यानी 5 नवंबर 2025 को अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 दर्ज किया गया. इसके अलावा बल्लभगढ़ का एक्यूआई 169, भिवानी का 267, बहादुरगढ़ का 47, चंडीगढ़ का 166, चरखी दादरी का 157, फरीदाबाद का 173, फतेहाबाद का 78, हिसार का 92, जींद का 301, करनाल का 209, कैथल का 106, मानेसर का 224, नारनौल का 216, पंचकूला का 269, पानीपत का 294, रोहतक का 276, सिरसा का 70, सोनीपत का 323 और यमुनानगर का एक्यूआई 260 दर्ज किया गया.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 04-11-2025 pic.twitter.com/VvTViWg1fy— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 4, 2025
क्या होता है एक्यूआई? एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की शुद्धता को मापने का पैमाना है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है तो इसे 'अच्छी' श्रेणी में माना जाता है. 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'अत्यंत खराब', 400-500 को 'गंभीर' और 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को 'बेहद गंभीर' माना जाता है.
