हरियाणा में फिर से बदलेगा मौसम, 6 अप्रैल से बारिश और आंधी का अलर्ट, कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका
हरियाणा में 6 अप्रैल की रात से मौसम बदल सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से 7 और 8 अप्रैल को बारिश की संभावना.
Published : April 5, 2026 at 7:30 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 6 अप्रैल की रात से प्रदेश में मौसम तेजी से करवट लेगा. 7 और 8 अप्रैल को इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा. इस दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
हरियाणा में बारिश के आसार: मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जिसका असर हरियाणा में पड़ेगा. इसके चलते प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 04-04-2026 pic.twitter.com/iSbvD51Hgm— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) April 4, 2026
कई जिलों में यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने 7 और 8 अप्रैल के लिए कई जिलों में यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 5 और 6 अप्रैल तक मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन इसके बाद अचानक बदलाव देखने को मिलेगा. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका है.
तापमान में उतार-चढ़ाव, रातें होंगी थोड़ी गर्म: मौसम विभाग के मुताबिक बदलाव के बावजूद दिन के तापमान में ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन बादलों और नमी के कारण रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. 4 अप्रैल को प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 1.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. सोनीपत में सबसे कम 16.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ, जबकि हिसार और करनाल में 17.9 डिग्री सेल्सियस तथा रोहतक में 19.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.
गर्मी से मिलेगी राहत: अधिकतम तापमान की बात करें तो 4 अप्रैल को इसमें 0.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और यह सामान्य से 1.8 डिग्री नीचे रहा. भिवानी में सबसे ज्यादा 33.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. आने वाले दिनों में बादल और बारिश के कारण तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. कुल मिलाकर ये मौसम बदलाव प्रदेश के लिए राहत भरा साबित हो सकता है.
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