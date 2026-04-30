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हरियाणा में बारिश से तापमान में गिरावट, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल

हरियाणा अधिकतम तापमान: हालांकि पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट देखने को मिली, लेकिन कुछ इलाकों में गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है. फरीदाबाद के बोपानी क्षेत्र में सबसे अधिक 38.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा हिसार में 38.6 डिग्री, सिरसा में 38.2 डिग्री, भिवानी में 37 डिग्री और नारनौल में 36.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे रहा, जिससे लोगों को राहत मिली. वहीं कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी के कारण मौसम और भी सुखद हो गया.

चंडीगढ़: हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से चल रही भीषण गर्मी के बीच पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम ने अचानक करवट ले ली. कई जिलों में हुई बारिश और हल्की बूंदाबांदी का असर सीधे तापमान पर देखने को मिला. 29 अप्रैल को प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में करीब 1.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जो सामान्य से लगभग 1.9 डिग्री कम रहा. इस बदलाव ने लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी, खासकर दिन के समय जहां पहले तपिश ज्यादा महसूस हो रही थी, वहां अब मौसम अपेक्षाकृत सुहावना नजर आया.

इन जिलों में जारी हुआ अलर्ट: मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 30 अप्रैल और फिर 2 मई से 5 मई के बीच कई इलाकों में मौसम फिर सक्रिय रहेगा. इस दौरान गरज-चमक, तेज हवाएं और आंधी चलने की संभावना जताई गई है. हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. खास तौर पर पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत और पानीपत जिलों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

अगले दिनों में फिर बढ़ेगा तापमान: मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. यानी राहत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है. हालांकि इसके बाद एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे तापमान में दोबारा गिरावट आ सकती है. इस तरह आने वाले दिनों में हरियाणा का मौसम लगातार बदलता रहेगा, जहां गर्मी और राहत के बीच उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

किसानों और लोगों के लिए सलाह: विशेषज्ञों ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. तेज आंधी, बिजली गिरने और अचानक बदलते मौसम के कारण नुकसान की आशंका बनी रहती है. ऐसे में खुले स्थानों पर जाने से बचने, खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने और मौसम विभाग के अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है. खासकर फसल कटाई के समय किसानों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि मौसम की मार से नुकसान को कम किया जा सके.

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