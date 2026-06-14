ETV Bharat / state

हरियाणा में बारिश के बाद यू-टर्न लेगा मौसम, 5 डिग्री तक गिरा तापमान, 17 जून तक का अलर्ट जारी

haryana weather update ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून की आधिकारिक एंट्री से पहले ही प्री-मानसून गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया है. जून के शुरुआती दिनों में हुई बारिश ने ना सिर्फ भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, बल्कि किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. प्रदेश में अब तक सामान्य से 61 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है. हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राहत का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं रहेगा और आने वाले दिनों में तापमान फिर तेजी से बढ़ सकता है. मानसून से पहले मेहरबान हुए बादल: हरियाणा में इस बार प्री-मानसून बारिश ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 22.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 14.2 मिलीमीटर मानी जाती है. यानी हरियाणा में अब तक सामान्य से 61 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है. ये बारिश ऐसे समय पर हुई है जब प्रदेश के कई हिस्से भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे थे. बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और लोगों को राहत मिली. खेतों में नमी बढ़ने से किसानों को भी फायदा हुआ है. बारिश से मिली राहत: शुक्रवार रात कई जिलों में हुई झमाझम बारिश का असर शनिवार के मौसम पर भी देखने को मिला. रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी हुई. इसके बावजूद प्रदेश का अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है. नारनौल 38 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा, जबकि अधिकांश जिलों में तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.