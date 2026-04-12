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हरियाणा में बदलेगा मौसम का मिजाज, 13-14 अप्रैल को बारिश-ओलावृष्टि के आसार, किसानों के लिए अलर्ट

तापमान में उतार-चढ़ाव, सुबह-शाम ठंडक: मौसम में बदलाव के चलते तापमान में भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है. दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि रात के तापमान में गिरावट बनी हुई है. इसी कारण सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है. एचएयू के कृषि मौसम विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार, कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. ये स्थिति आने वाले दिनों में भी बनी रह सकती है.

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 12 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा, लेकिन इसमें बदलाव देखने को मिलेगा. रविवार रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका सीधा असर 13 और 14 अप्रैल को दिखेगा. इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि ये बदलाव अचानक होगा, इसलिए लोगों और खासकर किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है.

इन जिलों में सबसे कम और ज्यादा तापमान: प्रदेश में न्यूनतम तापमान में औसतन 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. गुरुग्राम, झज्जर और महेंद्रगढ़ में सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं हिसार में 17.3 डिग्री, करनाल में 16.7 डिग्री और रोहतक में 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दूसरी ओर अधिकतम तापमान में भी औसतन 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है. सबसे ज्यादा तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस गुरुग्राम के नॉर्थ कैंपस में दर्ज किया गया. हिसार में 30.2 डिग्री, करनाल में 33.6 डिग्री और अंबाला में 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दिन में हल्की गर्मी तो महसूस हो रही है, लेकिन तेज हवाओं के कारण ज्यादा असर नहीं दिख रहा.

किसानों के लिए जरूरी सलाह: मौसम विभाग ने किसानों को अगले 3-4 दिनों तक खास सावधानी बरतने की सलाह दी है. सरसों की कटाई और गहाई फिलहाल रोकने को कहा गया है, ताकि बारिश और ओलों से नुकसान न हो. कटी हुई फसल को सुरक्षित बांधकर रखने की सलाह दी गई है. आने वाले दिनों में हरियाणा में मौसम लगातार बदलता रहेगा. 13 और 14 अप्रैल को बारिश और तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना बनी हुई है. इसके बाद मौसम धीरे-धीरे साफ हो सकता है और तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. फिलहाल मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन अचानक बदलाव के कारण सतर्क रहना जरूरी है.

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