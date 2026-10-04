ETV Bharat / state

हरियाणा में अक्टूबर की शुरुआत में गर्मी बरकरार, हिसार 38.5 डिग्री पारा, 6 और 9 अक्टूबर को बारिश के आसार

चंडीगढ़: अक्टूबर शुरू होने के बावजूद हरियाणा में दिन के तापमान से गर्मी का असर बना हुआ है. शनिवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले औसतन 0.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. हिसार 38.5 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा. हालांकि, औसत अधिकतम तापमान अभी सामान्य के आसपास बना हुआ है.

हरियाणा मौसम अपडेट: प्रदेश में अगले तीन दिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. इसके बाद 6 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 9 अक्टूबर को भी कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के लिए आंधी, भारी बारिश या किसी अन्य गंभीर मौसम संबंधी गतिविधि की चेतावनी जारी नहीं की है.

दक्षिण हरियाणा में तापमान 37 डिग्री के पार: शनिवार को हिसार के अलावा कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री के बीच रहा. रेवाड़ी में 37.1, फरीदाबाद में 37.6, पलवल में 37.7 और चरखी दादरी में 37.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. सिरसा में 36.4, झज्जर में 36.6 और गुरुग्राम में 35.3 डिग्री रहा. नारनौल में अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ. अन्य प्रमुख शहरों में अंबाला 34.1, चंडीगढ़ 35.1, करनाल 34.2, रोहतक 34.5, फतेहाबाद 34.4, कैथल 32.8, कुरुक्षेत्र 33.2, पंचकूला 32.3, सोनीपत 32.4 और यमुनानगर 34 डिग्री रहा.

तीन दिन शुष्क रहेगा मौसम: मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन प्रदेश में बारिश की गतिविधि की संभावना नहीं है. इस दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा. 6 अक्टूबर को कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 9 अक्टूबर को भी छिटपुट बारिश हो सकती है. फिलहाल किसी बड़े मौसम सिस्टम के सक्रिय होने या व्यापक बारिश की संभावना नहीं है. बारिश की कमी और दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहने से दोपहर में गर्मी महसूस हो रही है. हालांकि, सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा बना हुआ है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में बागवानी फसलों पर भारी अनुदान: जानें योजना, पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया​

ये भी पढ़ें- हरियाणा में मानसून सीजन खत्म, बढ़ा तापमान, इस बार सामान्य से 25% कम बरसा पानी, अगले 5 दिन मौसम रहेगा शुष्क