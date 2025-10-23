ETV Bharat / state

हरियाणा में बारिश का अलर्ट, सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा न्यूनतम तापमान, अभी भी हवा 'जहरीली'

चंडीगढ़: हरियाणा में अक्टूबर की शुरुआत में आई ठंड अब कम हो गई है. शुरुआती बारिश के बाद कई जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन दीपावली के बाद मौसम ने फिर करवट ले ली. तापमान में बढ़ोतरी के साथ प्रदूषण भी फैल गया. दीपावली के बाद से वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 29 अक्टूबर से बारिश के आसार बन रहे हैं. इस बारिश के बाद ही प्रदूषण से कुछ राहत मिलने की संभावना है.

27 अक्टूबर तक रहेगा शुष्क मौसम: मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा में 27 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान हल्की हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो सकता है. 29 अक्टूबर को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे हवाओं की दिशा बदलेगी. इसके परिणामस्वरूप हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार देखने को मिल सकता है.

हरियाणा के 10 शहर प्रदूषण के मामले में टॉप: दीपावली के बाद हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा. राज्य के दस शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल रहे. इनमें जींद, धारूहेड़ा और नारनौल शीर्ष तीन में रहे. विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की दिशा में बदलाव से अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है. इसके अलावा, तापमान में भी हल्का बदलाव देखने को मिलेगा. दिन का तापमान थोड़ा बढ़ेगा जबकि रातें मामूली ठंड रहेगी.