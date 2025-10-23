ETV Bharat / state

हरियाणा में बारिश का अलर्ट, सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा न्यूनतम तापमान, अभी भी हवा 'जहरीली'

Haryana Weather Update: हरियाणा में ठंड कम हुई है और प्रदूषण बढ़ा है. मौसम विभाग के मुताबिक 27 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा.

Haryana Weather Update
Haryana Weather Update (File Photo)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 23, 2025 at 9:34 AM IST

3 Min Read
चंडीगढ़: हरियाणा में अक्टूबर की शुरुआत में आई ठंड अब कम हो गई है. शुरुआती बारिश के बाद कई जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन दीपावली के बाद मौसम ने फिर करवट ले ली. तापमान में बढ़ोतरी के साथ प्रदूषण भी फैल गया. दीपावली के बाद से वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 29 अक्टूबर से बारिश के आसार बन रहे हैं. इस बारिश के बाद ही प्रदूषण से कुछ राहत मिलने की संभावना है.

27 अक्टूबर तक रहेगा शुष्क मौसम: मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा में 27 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा. इस दौरान हल्की हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो सकता है. 29 अक्टूबर को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे हवाओं की दिशा बदलेगी. इसके परिणामस्वरूप हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार देखने को मिल सकता है.

हरियाणा के 10 शहर प्रदूषण के मामले में टॉप: दीपावली के बाद हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा. राज्य के दस शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल रहे. इनमें जींद, धारूहेड़ा और नारनौल शीर्ष तीन में रहे. विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की दिशा में बदलाव से अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है. इसके अलावा, तापमान में भी हल्का बदलाव देखने को मिलेगा. दिन का तापमान थोड़ा बढ़ेगा जबकि रातें मामूली ठंड रहेगी.

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी: बुधवार को हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में दिन का तापमान 27 से 34 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 17 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. फिलहाल तापमान सामान्य स्तर पर बना हुआ है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, 27 अक्टूबर तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा. इसके बाद हल्की बारिश के आसार हैं, जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकती है.

29 अक्टूबर से बारिश के आसार, मिलेगी राहत: मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि "दीपावली की रात हरियाणा के 15 जिलों में AQI 400 से 500 के बीच पहुंच गया था. हालांकि मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी और हवाओं की दिशा में बदलाव से वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ. आने वाले दिनों में अरब सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बनने और 29 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इससे हवाओं का रुख बदलेगा और प्रदूषण में सुधार होगा."

