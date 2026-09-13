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हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी, यमुनानगर में आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 13 से 18 सितंबर तक बारिश का दौर बना रहेगा. इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है. 13 से 17 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग ने आज यमुनानगर में भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए चेतावनी जारी की है.

16-17 सितंबर को बढ़ेगा बारिश का दायरा: मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 सितंबर के बीच प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक हो सकती है. इसके बाद 16 और 17 सितंबर को बारिश की गतिविधियां बढ़ने और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. 18 सितंबर को बारिश का दायरा फिर सीमित होकर कुछ स्थानों तक रहने का अनुमान है. लगातार बादल और बारिश की गतिविधियों के कारण अगले कुछ दिनों में तापमान में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है.

13 सितंबर को इन जिलों में बारिश के आसार: 13 सितंबर को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, भिवानी और चरखी दादरी में भी कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है.