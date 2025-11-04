ETV Bharat / state

हरियाणा में आज मौसम ने बदला मिजाज, 3 जिलों में रेन अलर्ट, गुरुग्राम में लुढ़का पारा

हरियाणा में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. गिरते तापमान से बढ़ने लगी है ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया रेन अलर्ट

हरियाणा में आज मौसम ने बदला मिजाज
हरियाणा में आज मौसम ने बदला मिजाज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 4, 2025 at 9:57 AM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम लगातार करवट ले रहा है. मंगलवार सुबह अचानक ठंड बढ़ गई और लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए. वहीं, स्कूलों से भी अभिभावकों को विंदर यूनिफॉर्म पहनाने के आदेश दे दिए गए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, आज रात से मौसम में फिर बदलाव होगा और 5 नवंबर को हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर में बारिश की चेतावनी है. जबकि अन्य जगहों पर बादल छाए रहने की संभावना है.

आज मौसम ठंडा है: वहीं, राज्य के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा. जिससे दिन का तापमान गिरेगा और लोगों को ठंड महसूस होगी. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राज्य में 4 नवंबर की रात से मौसम में हल्का बदलाव आने की संभावना है. इस बीच आंशिक बदलवाई भी होगी और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के भी आसार हैं. पहाड़ों पर भी ठंड तेज हो गई है.

गुरुग्राम में सबसे ज्यादा ठंड: वहीं, बीते 24 घंटे की बात की जाए तो गुरुग्राम में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया. 12.7 डिग्री टेंपरेचर के साथ राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा. वहीं, पंचकूला, हिसार, कैथल, पानीपत और नारनौद में तापमान 15 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है. 6 से 9 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा. जिसके चलते दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि रात के समय टेंपरेचर में गिरावट देखी जा सकती है.

