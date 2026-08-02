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हरियाणा में मानसून सक्रिय, लेकिन गर्मी से राहत नहीं, जुलाई में सामान्य से 26 प्रतिशत कम हुई बारिश

Haryana Monsoon Update ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: भले ही हरियाणा में मानसून सक्रिय हो, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली है. उमसभरी गर्मी बेहाल कर रही है. बीते 24 घंटे में पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, पलवल में छिटपुट बूंदाबांदी जरूर हुई. इससे भी कोई राहत नहीं मिली. मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं कमजोर हो गई. जिसके चलते प्रदेश में एक साथ बारिश नहीं हो रही. इन जिलों में बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में भारी बारिश और गरज-चमक को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. वहीं करनाल, जींद, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है. सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.