हरियाणा में मानसून सक्रिय, लेकिन गर्मी से राहत नहीं, जुलाई में सामान्य से 26 प्रतिशत कम हुई बारिश
हरियाणा में मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ने लगी है. आज प्रदेश के उत्तरी व उत्तर-पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना.
Published : August 2, 2026 at 9:05 AM IST
चंडीगढ़: भले ही हरियाणा में मानसून सक्रिय हो, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली है. उमसभरी गर्मी बेहाल कर रही है. बीते 24 घंटे में पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, पलवल में छिटपुट बूंदाबांदी जरूर हुई. इससे भी कोई राहत नहीं मिली. मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं कमजोर हो गई. जिसके चलते प्रदेश में एक साथ बारिश नहीं हो रही.
इन जिलों में बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने आज पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में भारी बारिश और गरज-चमक को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. वहीं करनाल, जींद, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है. सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.
Observed #Minimum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 01-08-2026 pic.twitter.com/WjNRwhd82w— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) August 1, 2026
जुलाई में सामान्य से 26 प्रतिशत बारिश कम: मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में सामान्य से 26% कम बारिश हुई है. जुलाई में 150.5 मिमी. बारिश सामान्य मानी जाती है, लेकिन इस बार सिर्फ 111.7 मिमी बारिश हुई. पिछले 10 साल में तीसरी बार ऐसा है, जब जुलाई में कम बारिश हुई है. इससे कम बारिश 2017 में 77.1 मिमी. हुई थी. जुलाई में 26 साल में सबसे ज्यादा बारिश 2003 में 306.4 मिमी. हुई थी. इस बार के मानसून सीजन की बात करें तो 1 जून से अब तक 148.0 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य ( 208.8 मिमी.) से 29% कम है.
अगस्त में बारिश के आसार: इस बार मौसम विभाग ने हरियाणा में मानसून सीजन में 88% बारिश का पूर्वानुमान जारी किया हुआ है. मौसम विशेषज्ञों की मानें तो अगस्त में पहला पश्चिमी विक्षोभ 2 को, 7 व तीसरा 9 अगस्त को सक्रिय होगा . दूसरे पखवाड़े में बार-बार मानसून ब्रेक की स्थिति देखने को मिलेगी.
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