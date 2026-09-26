जाते जाते खूब बरस रहा मानसून, बंगाल की खाड़ी बढ़ा सकती है टेंशन, जानिए वजह
आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के क्षेत्र का असर उत्तराखंड के मौसम पर पड़ सकता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 26, 2026 at 5:57 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मानसून सीजन खत्म होने की प्रशासनिक तारीख भले ही 15 सितंबर मानी जाती हो, लेकिन इस बार सितंबर के आखिरी दिनों में भी बारिश का जोर कम नहीं हुआ है. प्रदेश में इस सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया गया है. शनिवार को कुमाऊं मंडल के पांच जिलों में रेड अलर्ट है. रविवार को गढ़वाल मंडल के चार जिलों में रेड अलर्ट रहेगा. लगातार हो रही बारिश और मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए पूरे प्रदेश के आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड पर रखा गया है.
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, 25 सितंबर को ही मौसम को लेकर अलर्ट की जानकारी मिल गई थी. 26 सितंबर को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया. कुमाऊं के छह जिलों में सिर्फ अल्मोड़ा ऐसा जिला है, जहां रेड अलर्ट नहीं है, हालांकि वहां भी ठीक-ठाक बारिश हो रही है.
नैनीताल में मौसम का रेड अलर्ट, प्रशासन हाई अलर्ट @DmNainital @nainitalpolice_ @mcdehradun— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 26, 2026
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🚨 रेड अलर्ट के दृष्टिगत श्री केदारनाथ धाम यात्रा 26 सितंबर दोपहर से 27 सितंबर तक स्थगित।— DM Rudraprayag (@DmRudraprayag) September 26, 2026
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने लिया निर्णय। मौसम सामान्य होने पर यात्रा पुनः शुरू करने की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। pic.twitter.com/6WRTTdavUd
चारधाम यात्रा भी अस्थायी तौर पर रोकी: बारिश का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है. गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए फिलहाल चारधाम यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है. प्रशासन का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे में श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि बहुत जरूरी न हो तो यात्रा से बचें. मौसम सामान्य होने का इंतजार करें.
मौसम अलर्ट को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, सावधानी बरतने की अपील।— DM Chamoli (@ChamoliDm) September 25, 2026
भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जनपद चमोली में 26 सितम्बर को ऑरेंज अलर्ट तथा 27 सितम्बर को येलो अलर्ट जारी किया गया है। pic.twitter.com/asS8s5GAC2
आपदा प्रबंधन विभाग ने पहाड़ी जिलों में रहने वाले लोगों से भी सतर्क रहने को कहा है. खासतौर पर नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. जिन इलाकों में अचानक पानी बढ़ने की आशंका रहती है, वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है. लोगों से कहा गया है कि नदी और नालों के करीब जाने से बचें और पानी का स्तर बढ़ने पर तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर चले जाएं. नदियों में खनन करने वाले लोगों को भी विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है. विभाग का कहना है कि अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं.
15 सितंबर के बाद भी खत्म नहीं हुआ मानसून: इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सितंबर के आखिरी सप्ताह में इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, प्रशासनिक तौर पर 15 सितंबर तक मानसून सीजन माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अनुभव ने इस तारीख को लेकर तस्वीर बदल दी है.
केदारनाथ में बर्फबारी-बारिश के बीच उमड़ा आस्था का सैलाब @DmRudraprayag @RudraprayagPol @BKTC_UK— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 26, 2026
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आपदा प्रबंधन विभाग ने यह मानकर तैयारी नहीं की थी कि 15 सितंबर के बाद बारिश पूरी तरह खत्म हो जाएगी. अनुमान था कि सितंबर के आखिरी दिनों से बारिश कम होने की प्रक्रिया शुरू होगी. अक्टूबर के पहले सप्ताह तक यह सिलसिला चल सकता है. यहां तक कि करीब 10 अक्टूबर तक बारिश खत्म होने की प्रक्रिया जारी रहने की संभावना जताई गई थी. पिछले कुछ वर्षों में सितंबर के बाद भी बारिश और आपदा की घटनाएं सामने आने के कारण विभाग अब मानसून की पुरानी समय सीमा को लेकर ज्यादा सतर्क है. यही वजह है कि मानसून सीजन की तरह ही आपदा प्रबंधन की पूरी मशीनरी अभी भी सक्रिय रखी गई है.
-विनोद कुमार सुमन, आपदा प्रबंधन सचिव
बंगाल की खाड़ी का दबाव बढ़ा रहा चिंता: मौसम के मौजूदा मिजाज को देखते हुए आने वाले कुछ दिन भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. आपदा प्रबंधन सचिव के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बन रहे दबाव के क्षेत्र का असर उत्तराखंड के मौसम पर पड़ सकता है. ऐसे में बारिश अचानक खत्म होने की संभावना कम है. प्रदेश को अभी कुछ दिन और सतर्क रहने की जरूरत है. बड़ी बात ये है कि बारिश खत्म होने के बाद भी आपदा का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता.
आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि मानसून के बाद आपदा का स्वरूप बदल सकता है. यानी खतरे की प्रकृति अलग हो सकती है, लेकिन नॉन-मानसून सीजन में भी उत्तराखंड में बड़ी आपदाएं सामने आती रही हैं. यही वजह है कि इस बार सितंबर के आखिर तक मौसम के बदले मिजाज ने आपदा प्रबंधन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. प्रशासन अब सिर्फ बारिश खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि अगले कुछ दिनों के मौसम और संभावित घटनाओं को देखते हुए लगातार तैयारियों को मजबूत कर रहा है.
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