ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बाद फिर से रेन अलर्ट, जानिए आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट, पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों को भिगोएगें बदरा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी-पश्चिमी संभागों में बहुत हल्की बारिश हुई. उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.01 मिली मीटर के हिसाब से 0.1 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 95% कम है. वहीं 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 20 मिली मीटर के सापेक्ष 13 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 36% कम है.

24 घंटे बाद बारिश की चेतावनी: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 24 घंटे बाद पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. बारिश का सिलसिला 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा. 17 अक्टूबर के बाद फिर से मौसम ड्राई होगा.