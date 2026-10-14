उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बाद फिर से रेन अलर्ट, जानिए आज के मौसम का हाल
बारिश का सिलसिला 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा, 17 अक्टूबर के बाद फिर से मौसम ड्राई होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:13 AM IST
लखनऊ: यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी-पश्चिमी संभागों में बहुत हल्की बारिश हुई. उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.01 मिली मीटर के हिसाब से 0.1 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 95% कम है. वहीं 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक अनुमानित बारिश 20 मिली मीटर के सापेक्ष 13 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 36% कम है.
24 घंटे बाद बारिश की चेतावनी: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 24 घंटे बाद पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. बारिश का सिलसिला 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा. 17 अक्टूबर के बाद फिर से मौसम ड्राई होगा.
लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
आगरा सबसे गर्म जिला: मंगलवार को प्रदेश का आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 24 घंटे के बाद पश्चिमी यूपी में झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. उत्तरी पाकिस्तान पर अवस्थित पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 24 घंटों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश का एक अन्य दौर शुरू होकर 16 अक्टूबर को इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों और संलग्न मध्यवर्ती जिलों को प्रभावित करने से कहीं-कहीं बारिश की संभावना है.
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