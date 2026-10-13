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पश्चिमी यूपी में सामान्य से 317% अधिक बारिश, जानिए मौसम विभाग की क्या है चेतावनी

यूपी में बारिश का अलर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में 48 घंटे बाद बारिश का नया दौर आने की संभावना है. मौसम विभाग ने 15-16 अक्टूबर को प्रदेश के तराई और इससे जुड़े मध्यवर्ती जिलों में बारिश के आसार जताए हैं. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गरज-चमक के साथ कहीं हल्की-कहीं भारी बारिश हुई. इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. पश्चिम में पिछले 24 घंटे के दौरान अनुमानित बारिश 1.5 मिली मीटर के सापेक्ष 5.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 317 प्रतिशत अधिक है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.7 मिली मीटर के सापेक्ष शून्य रिकॉर्ड की गई जो कि 100% कम है.

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