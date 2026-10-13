पश्चिमी यूपी में सामान्य से 317% अधिक बारिश, जानिए मौसम विभाग की क्या है चेतावनी
नया अलर्ट-15-16 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फिर से झमाझम के आसार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:03 AM IST
लखनऊ: यूपी में 48 घंटे बाद बारिश का नया दौर आने की संभावना है. मौसम विभाग ने 15-16 अक्टूबर को प्रदेश के तराई और इससे जुड़े मध्यवर्ती जिलों में बारिश के आसार जताए हैं. प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गरज-चमक के साथ कहीं हल्की-कहीं भारी बारिश हुई. इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. पश्चिम में पिछले 24 घंटे के दौरान अनुमानित बारिश 1.5 मिली मीटर के सापेक्ष 5.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 317 प्रतिशत अधिक है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 1.7 मिली मीटर के सापेक्ष शून्य रिकॉर्ड की गई जो कि 100% कम है.
बारिश के टॉप 10 जिले
सबसे अधिक बारिश सहारनपुर में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 24, संभल में 11, मुरादाबाद में 5, गाजियाबाद में 17, बागपत में 15 गौतम बुद्ध नगर में 14 मेरठ में 10 हापुड़ में 5, अमरोहा में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.
लखनऊ में सामान्य रहेगा मौसम
राजधानी लखनऊ में सोमवार को मौसम सामान्य रहा. अधिकतम तापमान में रविवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मंगलवार को आसमान साफ रहेगा. दिन में धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 32 न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
आगरा सबसे गर्म
सोमवार को उत्तर प्रदेश का आगरा सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम है.
निवर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई वर्षा का दौर इसके आगे खिसकने के साथ ही थम जाने तथा प्रदेश में कोई प्रभावी मौसम तंत्र नहीं होने के कारण आगामी 48 घंटों के दौरान मुख्यतया शुष्क रहेगा. इसके उपरान्त 15-16 अक्टूबर के दौरान एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने की संभावना के दृष्टिगत तराई क्षेत्रों एवं संलग्न मध्यवर्ती जिलों में कहीं-कहीं वर्षा की संभावना है.
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