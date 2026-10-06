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यूपी के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट; ओलावृष्टि के आसार, जानिए मौसम का हाल

लखनऊ: पिछले तीन-चार दिनों से उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क बना हुआ था. वहीं सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के तराई वाले इलाकों में दिन में बादलों की आवाजाही रही तथा आजमगढ़ गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ के आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे. कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की व भारी बारिश रिकार्ड की गई.

श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आस पास के क्षेत्रों में वज्रपात की संभावना है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आने वाले तीन-चार दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम ऐसा ही बना रहेगा. कहीं-कहीं पर बादल छाए रहेंगे तथा हल्की बारिश होने की संभावना है. बादल छाए रहने व बारिश होने के कारण अधिकतम-न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है.

राजधानी में सोमवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा दिन में तेज धूप निकली. दोपहर बाद अचानक आसमान में बादल छा गए. कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हुई. बारिश होने और बादल छाए रहने के कारण शाम को गर्मी से राहत मिली. अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मंगलवार को लखनऊ में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा, तेज धूप निकलेगी. वहीं, बीच में बादलों की भी आवाजआही रहेगी. अधिकतम तापमान 33 पर न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी में बारिश का अलर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा सबसे गर्म

सोमवार को भी यूपी की ताजनगरी आगरा सबसे अधिक गर्म रही. जहां पर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान इटावा में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि, लगभग एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने के बाद मंगलावर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन एवं झोंकेदार हवाओं के साथ उत्तरार्द्ध ऋतु में वर्षा का पहला दौर शुरू हुआ है. जिसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने तथा अलग-अलग क्षेत्रों में सप्ताहांत तक जारी रहने की संभावना के दृष्टिगत अधिकतम तापमान में 3-5°C की प्रभावी गिरावट हो सकती है. इस दौरान कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना भी बन सकती है.

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