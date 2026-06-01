ETV Bharat / state

उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी, पिथौरागढ़ में स्कूलों में अवकाश घोषित

उत्तराखंड में आज फिर बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही लोगों को सचेत रहने की अपील की है.

Uttarakhand Rain Alert
उत्तराखंड मौसम (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 1, 2026 at 8:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून/पिथौरागढ़: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. पहाड़ी जनपदों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में गरज के साथ बारिश का अंदेशा जताया है. साथ ही 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का संभावना जताई है. जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की बारिश गरज के साथ होने व बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. राज्य के पहाड़ी और मैदानी जनपदों में गरज के साथ आकाशीय बिजल चमकने, झोंके दार हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना जताई है. जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

गौर हो कि प्रदेश में इन दिनों बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है. जिससे तापमान में खासी गिरावट आ गई है. वहीं मौसम विभाग ने आज फिर कई जिलों में झमाझम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. साथ ही येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है. वहीं सीमांत पिथौरागढ़ जिले के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे. लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने सोमवार को अवकाश घोषित किया है. मुख्य शिक्षा अधिकारी तरुण कुमार पंत की ओर से जारी पत्र के अनुसार मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा.

Uttarakhand Rain Alert
आदेश की कॉपी (Source-Education Department)

मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देशों का पालन करने को कहा है. पिथौरागढ़ जिले में पिछले एक सप्ताह से रुक-रुककर बारिश हो रही है. जिले के धारचूला और मुनस्यारी की ऊंची चोटियों पर हिमपात हो रहा है. आदि कैलाश और ओम पर्वत समेत व्यास घाटी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में रविवार रात भी बर्फबारी हुई है. निचले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. जून माह में भी पिथौरागढ़ जिले में अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस है. वहीं जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण ठंड भी हो रही है.

स्कूलों में अवकाश का आदेश सुबह 7 बजे आ रहा है पहाड़ी क्षेत्र और दूर दराज स्कूल होने के कारण अधिकांश स्कूलों के बच्चें ओर शिक्षक स्कूलों में पहुंच गये थे. पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बारिश के बीच बच्चें स्कूल पहुंचे और फिर घरों को लौटना पड़ रहा है. जिससे अभिभावकों ने समय रहते अवकाश का आदेश जारी ना करने पर नाराजगी व्यक्त की है.

पढ़ें-मौसम साफ होते ही फिर दौड़ी आस्था की राह, केदारनाथ यात्रा दोबारा हुई सुचारू

TAGGED:

बारिश अलर्ट स्कूल अवकाश
उत्तराखंड बारिश अलर्ट
PITHORAGARH LATEST NEWS
RAIN ALERT SCHOOL HOLIDAYS
UTTARAKHAND RAIN ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.