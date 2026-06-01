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उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी, पिथौरागढ़ में स्कूलों में अवकाश घोषित

देहरादून/पिथौरागढ़: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. पहाड़ी जनपदों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में गरज के साथ बारिश का अंदेशा जताया है. साथ ही 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का संभावना जताई है. जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की बारिश गरज के साथ होने व बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. राज्य के पहाड़ी और मैदानी जनपदों में गरज के साथ आकाशीय बिजल चमकने, झोंके दार हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना जताई है. जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

गौर हो कि प्रदेश में इन दिनों बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है. जिससे तापमान में खासी गिरावट आ गई है. वहीं मौसम विभाग ने आज फिर कई जिलों में झमाझम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. साथ ही येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है. वहीं सीमांत पिथौरागढ़ जिले के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे. लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने सोमवार को अवकाश घोषित किया है. मुख्य शिक्षा अधिकारी तरुण कुमार पंत की ओर से जारी पत्र के अनुसार मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा.