यूपी में 5 दिन बाद फिर से गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट; फिर ठंड का असर होगा और भी कम

प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क, दिन में तेज धूप तो सुबह-रात के समय ठंड का अहसास.

यूपी में बारिश का अलर्ट.
यूपी में बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 10:23 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में फिर से बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज-चमक के साथ बारिश के आसार 17 फरवरी को बन रहे हैं. इस बीच प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम सामान्य बना हुआ है. सुबह-रात के समय ठंडक, तो दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी है. यूपी के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा है. वहीं, न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य व सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आने वाले तीन-चार दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. वहीं, 17 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. बारिश के बाद मौसम और साफ होगा और अधिकतम न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि दर्ज की जाएगी.

अधिकतम तापमान bens टॉप 10 जिले : वाराणसी 29.6, सोनभद्र 28, प्रयागराज 29, उरई 28, बांदा 30.6, झांसी 29, हमीरपुर 28, आगरा 29, गाजीपुर 28, लखनऊ 27.

लखनऊ में आज ऐसा रहेगा मौसम: राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह-रात के समय हल्की ठंडक रही. दिन में आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली. तेज धूप खिलने से दिन के समय गर्मी रही. अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, गुरुवार को सुबह-शाम के समय हल्की ठंडक रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी. अधिकतम तापमान 27 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

अयोध्या सबसे ठंडा : बुधवार को अयोध्या यूपी का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान बांदा में 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले तीन दिनों तक अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होंगे. वहीं, 3 दिन बाद फिर से अधिकतम-न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. 17 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है.

सर्दी पर दिखने लगा बढ़ते पारे का असर: मेरठ में बसंत पंचमी के दिन हुई बारिश के बाद से कई बार मौसम में उतार-चढ़ाल देखने को मिले. दिन निकलते ही धूप खिल जाती है, वहीं दिन ढलते जरूर सर्दी का असर देखने को मिल रहा. बीते दिन बुधवार को दिन में पारा 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. जबकि आज सुबह 7 बजे जहां 11 डिग्री पारा था, वहीं दिन में तापमान 24 से 25 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है. आज लगभग 11 किलोमीटर प्रति घण्टे की गति से हवाएं चल रही हैं. वहीं AQI कम हुआ है, जबकि कल ये खतरनाक स्टेज पर था. आज का AQI 179 है. लोग अब फिर एक बार घरों से निकलने लगे हैं. मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने वालों की संख्या अब बढ़ गई है.

