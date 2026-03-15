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कुदरत का कहर: भिवाड़ी में भारी ओलावृष्टि से बिछी सफेद चादर, गेहूं-सरसों की फसल को नुकसान का अंदेशा

खैरथल: जिले के भिवाड़ी व उससे सटे इलाके में शनिवार रात मौसम अचानक पलटा. पश्चिमी विक्षोभ के जरिए पलटे मौसम के चलते रात करीब 11 बजे तेज हवा के साथ बारिश हुई. साथ में ओले भी गिरे. कई जगह चने जितने ओले गिरे. इससे खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है.

इलाके के किसान रामपाल ने बताया कि शनिवार देर रात हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ. अभी गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल पक चुकी हैं. कई जगह फसल कटाई चल रही है. ओलों की मार से फसल जमीन पर बिछ गई. इससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा. किसानों का कहना है कि पूरी साल की मेहनत पर पानी फिर गया. कुछ किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराने व मुआवजा दिलाने की मांग की.बारिश और ओलों से इलाके में कई जगह बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई. तेज हवा से पेड़ और टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं. इससे कुछ जगह यातायात बाधित हुआ. हालांकि बड़े हादसे की सूचना नहीं है.