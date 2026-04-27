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रेलवे देशभर में मालगाड़ी से भेजेगा आलू, किसानों का बढ़ेगा मुनाफा, जानिए क्या है प्लानिंग

उत्तर प्रदेश में आगरा आलू का गढ़ है. इस साल 74800 हेक्टेयर में आलू की खेती की गई. आगरा की बात करें तो यूपी का 27 प्रतिशत आलू आगरा में होता है. किसानों के आलू से आगरा के 332 कोल्ड स्टोरेज फुल हैं. क्योंकि, आलू का भाव डाउन है. फुटकर बाजार में आलू की कीमत 10 से 12 रुपये प्रति किलोग्राम है. जो बेहद कम है. अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से अमोनिया भी महंगी हो गई है. कोल्ड स्टोरेज संचालित करने में बहुत खर्चा आ रहा है. ऐसे में किसान, व्यापारी और कोल्ड स्टोरेज संचालक भी परेशान हैं.

आलू किसानों की परेशानी को देखते हुए उद्यान विभाग ने रेलवे से किसानों का आलू देशभर में भेजने के लिए मालगाड़ी चलाने की बात की. जिस पर रेलवे ने किसानों का सारथी बनने की रजामंदी दे दी है. इसके लिए आलू किसान, व्यापारी और कोल्ड स्टोरेज को आलू भेजने की डिटेल्स रेलवे को देनी होगी. जिसके बाद यमुना ब्रिज घाट स्टेशन से आलू को देश के तमाम शहरों में मालगाड़ी से भेजा जाएगा.

आगरा : आगरा और आसपास के जिलों में इस साल आलू की अच्छी पैदावार हुई है. लेकिन, आलू का भाव कम होने से किसान परेशान हैं. किसानों ने अच्छे भाव के इंतजार में कोल्ड स्टोरेज में आलू रख दिया है. जिसे किसान यूपी के तमाम शहरों के साथ दूसरे प्रदेश भी भेज रहे हैं. मगर, आलू का भाव सही नहीं होने और किराया अधिक होने से किसानों के लिए घाटे का सौदा हो रहा है.

उद्यान और रेलवे आए किसानों के लिए आगे : उप निदेशक उद्यान मुकेश कुमार ने बताया कि आगरा व मथुरा जिले के जिला उद्यान अधिकारी, मंडी के अधिकारी और आगरा के साथ ही मथुरा जिले के कोल्ड स्टोरेज के मालिक, आलू व्यापारियों से आलू के परिवहन को लेकर चर्चा हो चुकी है. जिसके बाद रेलवे ने मालगाडी से आलू देशभर में सस्ती दर पर भेजने की बात कही है. जिससे जहां किसानों का आलू सुरक्षित देशभर में पहुंचेगा और रेलवे की भी आय बढे़गी. क्योंकि, जब परिवहन का खर्च कम होगा तो किसानों को मुनाफा अधिक होगा.

सस्ती दर पर आलू ढोएगा रेलवे : आगरा रेल मंडल के पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि आगरा रेल मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक संजीव जाटव और सहायक परिचालन प्रबंधक ऋषिकांत की आगरा डीएचओ और अन्य अधिकारियों के साथ आलू देशभर में भेजने पर चर्चा हो चुकी है. चर्चा में कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन आगरा के अध्यक्ष, एग्रीगेटर्स, किसान, व्यापारी शामिल रहे. किसान और व्यापारियों का आलू यमुना ब्रिज स्टेशन से उत्तर-पूर्व भारत के विभिन्न शहरों को भेजा जाएगा. जिसकी दर बहुत कम हैं.

आलू परिवहन दर एक रुपये प्रति किमी प्रति टन से भी कम है. रेलवे से आलू का परिवहन किफायती विकल्प और मुनाफे का सौदा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में रेलवे 32 वैगनों की लोडिंग कर चुका है. रेलवे से आलू भेजना संरक्षित और सुरक्षित है. परिवहन के दौरान वैगनों और रैक की नियमित मॉनिटरिंग के साथ ही फॉलोअप किया जाता है. किसानों का आलू भेजने के लिए रेलवे अधिकारी, उद्यान विभाग, मंडी अधिकारी, कोल्ड स्टोरेज संचालक और किसानों की बैठक हो चुकी है. अब किसानों की डिमांड का रेलवे अधिकारी इंतजार कर रहे हैं.

किसानों की रेलवे से डिमांड : आलू किसान मनोहर सिंह चौहान ने रेलवे से डिमांड की कि आलू का परिवहन ऐसे वैगन में किया जाए जिसमें वेंटिलेशन की सही व्यवस्था हो. वैगन ढके हों. जिससे परिवहन में यदि 4–5 दिन का समय लग जाए तो आलू खराब नहीं हों. आलू सुरक्षित पहुंचे. यदि रेलवे सस्ती दर, सुरक्षित परिवहन और कम समय में आलू पहुंचाएगा तो किसानों को आलू का उचित मूल्य मिल सकेगा. क्योंकि, अभी किसान अपना आलू दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सड़क मार्ग से भेजते हैं. रेलवे संरक्षित और सुरक्षित आलू पहुंचाने की दिशा में कदम उठाएगी तो किसान मालगाडी से ही आलू का परिवहन देशभर में करेंगे.

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